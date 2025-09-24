قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

إسبانيا ترسل سفينة دعم لأسطول الصمود بعد تعرضه لهجوم بطائرات مسيرة

القسم الخارجي

أعلن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، أن بلاده سترسل سفينة؛ لدعم "أسطول الصمود" العالمي المتجه إلى قطاع غزة، وذلك بعد تعرضه لهجوم بطائرات مسيرة قبالة السواحل اليونانية.

وكان وزير الدفاع الإيطالي، جيدو كروسيتو، قد سبق وأصدر أوامر بإرسال فرقاطة حربية؛ لحماية الأسطول المتجه إلى غزة، وذلك عقب ورود أنباء عن تعرضه لسلسلة من الهجمات.

ووفقا لقوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة؛ سجلت أكثر من 10 انفجارات قرب الأسطول، منذ ليل الإثنين وحتى صباح الثلاثاء؛ نتيجة ما وصفته بـ"أجسام مجهولة" تسببت في أضرار لبعض السفن.

وفي بيان رسمي نشرته وزارة الدفاع الإيطالية عبر منصة "إكس"، أكد كروسيتو، أنه تحدث مع رئيس الوزراء الإيطالي، ووجه بإرسال الفرقاطة "فاسان" فوراً لدعم عمليات الإنقاذ المحتملة وحماية السفن.

ووصف كروسيتو، الهجوم، بأنه "تم بطائرات مسيرة نفذتها جهات غير معروفة"، مدينًا الاعتداء على الأسطول.

من جهته، قال وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، إنه تواصل مع الحكومة الإسرائيلية، وطالب بضمان سلامة "المواطنين الإيطاليين وأعضاء البرلمان الأوروبي" الذين يشاركون في الرحلة البحرية نحو غزة.

وأكدت وزارة الخارجية الإيطالية، أنها أبلغت الجانب الإسرائيلي بضرورة التقيّد بالقانون الدولي، واتخاذ أقصى درجات الحذر في أي عمليات تنفذها قواتها في المنطقة.

