وزير الخارجية يحذر من الكارثة الإنسانية الناجمة عن الحرب في غزة و مخاطرها على الأمن والسلم الدوليين

حذر الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، من الكارثة الإنسانية الناجمة عن الحرب الجارية في غزة وما تشكله من مخاطر على الأمن والسلم الدوليين، مؤكدة الدور المحوري لمصر في الوساطة وتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية.

ودعا الدول الأفريقية إلى مواصلة رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم باعتبارها تطهيراً عرقياً في سياق الإبادة الجماعية.

وشارك الدكتور بدر عبد العاطي، في جلسة مجلس السلم والأمن الأفريقي على مستوى رؤساء الدول والحكومات حول إحياء جهود منع وحل الصراعات في أفريقيا التي عُقدت يوم الأربعاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥ على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

أشاد الوزير عبد العاطي في كلمته بدور الاتحاد الأفريقي في تعزيز الاستقرار وحل النزاعات، منوهاً بأن التحديات المتزايدة التي تواجهه القارة الأفريقية وفي مقدمتها النزاعات المسلحة، والتغييرات غير الدستورية للحكومات، والإرهاب، والتدخلات الخارجية تتطلب تعزيز هيكل بنية السلم والأمن عبر مقاربة شاملة تتضمن كافة الأبعاد.

كما أكد أن تحقيق السلام المستدام والتنمية يتطلب إرادة سياسية مع الحفاظ على وحدة الدول ومؤسساتها وتقديم الدعم للدول في مرحلة الانتقال السياسي، مشدداً على محورية توفير تمويل مستدام لعمليات دعم السلام بما يضمن فعاليتها ويمكنها من القيام بمهامها بشكل فعال بالتوازي مع تعزيز جهود تفعيل صندوق السلام ومواصلة حشد الدعم لتمويل تلك البعثات عبر المساهمات المقدرة بميزانية الأمم المتحدة وفقاً لقرار مجلس الأمن ٢٧١٩.

كما شدد وزير الخارجية على الرابط الوثيق بين الأمن والتنمية، مبرزةً دور مصر فى ملف إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات، واستعدادها لتسخير خبراتها في بناء القدرات والإعمار لصالح الدول الخارجة من النزاعات اتساقاً مع برامج عمل مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات الدي تستضيفه مصر.

استعرض الوزير عبد العاطي المحددات المصرية من الأوضاع في جوار مصر المباشر، مؤكداً أهمية مواصلة دعم السودان للحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه ومؤسساته، مشيراً إلى الترتيبات الجارية لنشر العناصر الشرطية والعسكرية في بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال AUSSOM بالتوازي مع مواصلة حشد الدعم لتأمين تمويل مستدام للبعثة. كما أعرب وزير الخارجية عن ترحيب مصر بالجهود الرامية لإنهاء الانقسام في ليبيا، وفي مقدمتها خارطة الطريق الأممية، مع التشديد على أن الحل يجب أن يكون ليبياً خالصاً وعلى أساس اتفاق الصخيرات.

