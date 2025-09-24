الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: يجب وقف الحرب الإبادة في غزة

قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الثمانين، أنه يجب وقف الحرب الإبادة في غزة.

وأضاف أن استقرار سوريا ركيزة أساسية لاستقرار الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن العدوان الإسرائيلي على قطر انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وفي سياق آخر، أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الأربعاء، عن استهداف دبابتين إسرائيليتين في منطقة تل الهوا جنوبي مدينة غزة.

وقالت كتائب القسام": "استهدفنا دبابتين صهيونيتين من نوع "ميركفاه" بقذيفتي "الياسين 105" وتوقع طاقمهما بين قتيل وجريح في منطقة تل الهوى جنوب مدينة غزة"، وذلك بحسب منشور عبر صفحتها في "تليجرام".

وتواصل كتائب القسام وفصائل المقاومة تصديها لآليات الاحتلال وجنوده المتوغلين في قطاع غزة ضمن معركة "طوفان الأقصى" ومواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ ما يزيد عن عامين.