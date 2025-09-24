قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إلهام عبد البديع تكشف حقيقة اعتزالها الفن | خاص
نتنياهو: لن تقوم دولة فلسطينية.. واستسلام بعض القادة للإرهـ اب لا يلزم إسرائيل
النائب محمد أبو العينين يعرض تجربة مصر في التحول الاقتصادي
سيراميكا يهزم مودرن سبورت بثنائية نظيفة في الدوري المصري
القومي للسينما يطلق مسابقة أفضل فيلم قصير بتقنية الذكاء الاصطناعي عن حرب أكتوبر
أسامة كبير: الهجوم الحوثي على إيلات كشف فشلا عسكريا واستخباراتيا إسرائيليا
بعد الهجوم على إيلات.. نتنياهو يتوعد الحوثيين بضربة موجعة
بيشوح بإيده.. تفاصيل ما حدث بين الرئيس الفرنسي وترامب بسبب غزة.. فيديو
صلاة الجماعة في طوابق متعددة لا تجوز إلا بشروط.. عطية لاشين يكشفها
عصام كامل: جاهزية مصرية للتعامل مع سيناريوهات دفع الفلسطينيين نحونا
عماد الدين حسين: الالتزام القومي المصري تجاه فلسطين ثابت لا يتغير
البنك الأهلي ووادي دجلة حبايب في الدوري المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية: دعم مصري كامل لتطوير دور برلمان عموم إفريقيا

وزير الخارجية يلتقي رئيس برلمان عموم أفريقيا
وزير الخارجية يلتقي رئيس برلمان عموم أفريقيا
فرناس حفظي

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، برئيس برلمان عموم إفريقيا، فورتشن شارومبيرا، اليوم الأربعاء، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ لبحث سبل تعزيز التعاون مع مؤسسات الاتحاد الإفريقي، وتكثيف التنسيق البرلماني المشترك.

أشاد الوزير عبد العاطي، بالدور المحوري الذي يضطلع به البرلمان الإفريقي في دعم قضايا القارة وتعزيز العمل الإفريقي المشترك.

وأكد دعم مصر الكامل للجهود الرامية إلى تطوير دور البرلمان في تمثيل الشعوب الإفريقية، وتوحيد المواقف في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

وتناول اللقاء بحث سبل تطوير آليات التعاون بين البرلمان المصري والبرلمان الإفريقي، بما في ذلك تعزيز التواصل المباشر وتبادل الخبرات البرلمانية، دعماً لتحقيق أهداف أجندة الاتحاد الإفريقي 2063، بما يسهم في دعم جهود السلم والأمن والتنمية المستدامة في القارة.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة فورتشن شارومبيرا رئيس برلمان عموم أفريقيا الجمعية العامة للأمم المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية

قرار سعودي عاجل يخص الوافدين إلى المملكة

الكارت الموحد

بديل بطاقات التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد وأماكن استلامه

ياسر إبراهيم

والله مش غلطتي.. رضا عبد العال يعتذر لجماهير الأهلي

اسعار الذهب اليوم في مصر

ارتفاع جنوني.. أسعار الذهب اليوم في مصر

المتهمون

القبض على 3 فتيات أجنبيات تمارسن الرذيلة داخل منزل بالمعادي

وزير التربية والتعليم

رسمياً.. قرار عاجل بفصل الطالب المعتدي على معلم القليوبية لمدة عام كامل

مزرعة المخدرات والمضبوطات

27 طن هيدرو بمليار و600 مليون جنية.. الداخلية تداهم مزرعة مخدرات بالإسماعيلية

الذهب

أرقام قياسية تضرب الأسواق.. الذهب في سباق مع الارتفاعات

ترشيحاتنا

حكاية نور مكسور

ما تراه ليس كما يبدو يتصدر "ترند X" بعد الحلقة الأخيرة من "نور مكسور"

إلهام عبد البديع

بعد عودتها لزوجها.. إلهام عبد البديع تعلن اعتزال الفن

انغام

بنت مصر صحيح.. محمود الخيام يدعم أنغام بعد حفلها في لندن

بالصور

أسباب غير متوقعة لتضخم الكبد.. تعرف عليها

تضخم الكبد
تضخم الكبد
تضخم الكبد

إم جي تكشف عن شاحنة البيك أب الجديدة MGU9 لمنافسة هايلكس ورينجر

MGU9
MGU9
MGU9

بلجيكا تشغل أول شاحنة كهربائية ذاتية القيادة بالكامل.. إنجاز أوروبي جديد

شاحنة كهربائية ذاتية القيادة
شاحنة كهربائية ذاتية القيادة
شاحنة كهربائية ذاتية القيادة

الحلقة الأخيرة من "نور مكسور": صدمة الاغتصاب وانكشاف الحقائق

نور إيهاب
نور إيهاب
نور إيهاب

فيديو

عودة الأسورة الفرعونية المفقودة

ذكرى من ذهب.. مُصممة شابة تعيد إحياء الأسورة الفرعونية المفقودة |فيديوجراف

المتهم

الكاميرا صورته.. القبض على عامل أفتعل حركات خادشة للحياء أمام طفلة بالشارع

رحمة أحمد

حالتها صعبة.. رحمة أحمد تتعرض لأزمة صحية مفاجئة‎

تحدي على التيك توك

انتبهوا.. شخص يفقد حياته بسبب تحدي تمرين الرقبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد