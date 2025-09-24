وزير الخارجية: دعم مصري كامل لتطوير دور برلمان عموم إفريقيا

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، برئيس برلمان عموم إفريقيا، فورتشن شارومبيرا، اليوم الأربعاء، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ لبحث سبل تعزيز التعاون مع مؤسسات الاتحاد الإفريقي، وتكثيف التنسيق البرلماني المشترك.

أشاد الوزير عبد العاطي، بالدور المحوري الذي يضطلع به البرلمان الإفريقي في دعم قضايا القارة وتعزيز العمل الإفريقي المشترك.

وأكد دعم مصر الكامل للجهود الرامية إلى تطوير دور البرلمان في تمثيل الشعوب الإفريقية، وتوحيد المواقف في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

وتناول اللقاء بحث سبل تطوير آليات التعاون بين البرلمان المصري والبرلمان الإفريقي، بما في ذلك تعزيز التواصل المباشر وتبادل الخبرات البرلمانية، دعماً لتحقيق أهداف أجندة الاتحاد الإفريقي 2063، بما يسهم في دعم جهود السلم والأمن والتنمية المستدامة في القارة.