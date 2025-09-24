وزير الخارجية يلتقي مع نظيره الهولندي على هامش أعمال الجمعية العامة في نيويورك

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يوم ٢٤ سبتمبر مع السيد "ديفيد فان فييل" وزير خارجية هولندا وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

رحب الوزير عبد العاطي بالزخم الذى تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وهولندا على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية، وبوتيرة الزيارات رفيعة المستوي بين البلدين، مؤكداً الحرص على العمل الوثيق مع الحكومة الهولندية للارتقاء بكافة جوانب العلاقات الثنائية ولاسيما العلاقات الاقتصادية خاصة مع وجود فرص عديدة لتعزيز التبادل التجاري، معرباً عن التطلع لتعزيز الاستثمارات الهولندية في مصر خاصة في المناطق الاقتصادية الجديدة والمشروعات القومية الكبرى والاستفادة من فرص التعاون في مجالات الطاقة المتجددة، مرحباً في هذا السياق بتعزيز التعاون بين البلدين في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، ولاسيما في ضوء توفير مصر المحفزات الاستثمارية اللازمة لجذب الاستثمارات الأجنبية. كما أشار إلى أهمية التواصل بين الشركات بالبلدين من خلال الانتهاء من إنشاء مجلس للأعمال يمثل منصة لتيسير التواصل بين القطاع الخاص والمستثمرين من البلدين.

كما أشاد الوزير عبد العاطي بالتعاون القائم بين البلدين في مجال الهجرة والذي توج بالتوقيع على إعلان نوايا للتعاون بين الجانبين في مجال تبادل الخبرات وبناء القدرات فضلاً عن إنشاء مركز تدريب هولندي، مشيراً إلى أهمية توسيع التعاون ليشمل مكون التوظيف، ومرحباً كذلك بالتعاون بين البلدين في مجالات أخرى وعلى رأسها مكافحة الإرهاب والموضوعات الثقافية والتبادل الأكاديمي، مسلطاً الضوء على الاهتمام البالغ الذى توليه مصر لملف استعادة الآثار المصرية المُهربة إلى الخارج.

تناول الوزيران القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وفى مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث استعرض الوزير عبد العاطي مستجدات الجهود المصرية للتوصل لوقف إطلاق نار في قطاع غزة، مشدداً على أهمية اضطلاع الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بدور أكثر فعالية في الضغط بصورة جادة على إسرائيل وإلزامها بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة نظراً للأوضاع الإنسانية الكارثية بالقطاع، ووقف انتهاكات المستوطنين في الضفة الغربية والنشاط الاستيطاني، منوهاً برفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين. كما أشاد الوزير عبد العاطي باعتراف العديد من الدول الأوروبية والغربية بالدولة الفلسطينية، معرباً عن التطلع لتوسيع مسار الاعتراف وقيام الدول الأوروبية الأخرى بأن تحذو تلك الدول، ولاسيما وأن مسار حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية يعد الحل الوحيد لاستقرار المنطقة.

من جانبه، أكد الوزير الهولندي حرص بلاده على تطوير العلاقات مع مصر في مختلف المجالات، معرباً عن تطلعه إلى زيارة القاهرة في أقرب وقت كما جدد التزام الجانب الهولندي بتعزيز كافة الاجراءات الخاصة بتأمين البعثات الدبلوماسية.