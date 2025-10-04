إرتفاع حصيلة الشهداء والجرحى في غزة بسبب العدوان الإسرائيلي

أفادت إذاعة صوت فلسطين بارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى عدد ضخم من الشهداء في الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة.

وذكرت الإذاعة أنه ارتقى 67,074 شهيدا بجانب 169,430 مصابا.

وذكر مستشفى الشفاء بانتشال جثامين 3 شهداء من مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

وأكدت مصادر في مستشفيات غزة أن16 شهيدا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 15 في مدينة غزة.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن :قواتنا لا تزال تطوق مدينة غزة ونحذر سكان القطاع من العودة إلى الشمال، لافتا إلى أن شارع الرشيد مفتوح أمام سكان غزة للانتقال جنوبا.