مليونا شخص يتظاهرون في إيطاليا من أجل غزة.. واستعدادات بإسبانيا والبرتغال

قال أكبر اتحاد عمالي في إيطاليا إن أكثر من مليوني شخص تظاهروا في أكثر من 100 مدينة في أنحاء إيطاليا يوم الجمعة في إضراب عام لمدة يوم واحد لدعم سكان غزة ومهمة المساعدة الإنسانية.

أعلنت النقابات الإيطالية الإضراب بعد اعتراض القوات البحرية الإسرائيلية مساء الأربعاء لأسطول "الصمود العالمي" الذي كان يحاول كسر الحصار البحري الإسرائيلي لإيصال المساعدات إلى غزة. ومنذ ذلك الحين، اندلعت الاحتجاجات والمظاهرات في جميع أنحاء أوروبا والعالم، لكنها كانت قوية بشكل خاص في إيطاليا.

انتقدت رئيسة الوزراء الإيطالية المحافظة، جورجيا ميلوني، الإضراب بشدة. وتوقعت أن يُسبب اضطرابات واسعة النطاق في جميع أنحاء البلاد، وقالت إنه ذو دوافع سياسية ويستهدف حكومتها اليمينية.

وبحسب اتحاد العمال العام الإيطالي، فقد شارك 300 ألف شخص في مظاهرات في شوارع روما وحدها، في حين بلغ متوسط المشاركة الوطنية في الإضراب العام نحو 60 بالمئة، ما أدى إلى توقف جميع الخدمات الرئيسية في القطاعات الرئيسية بما في ذلك النقل والمدارس.

وفي فلورنسا، اقترب المتظاهرون من أبواب مركز تدريب المنتخب الإيطالي لكرة القدم للمطالبة بعدم لعب مباراته المقبلة في تصفيات كأس العالم ضد إسرائيل بسبب الحرب في غزة.

من المقرر أن تستضيف إيطاليا إسرائيل في أوديني في 14 أكتوبر إلا أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) يدرس تعليق مشاركة إسرائيل بسبب الحرب.

لم يحضر اللاعبون إلى مركز كوفيرتشيانو للتدريب في فلورنسا، لكن الفريق سيجتمع هناك يوم الاثنين.

وبدا المتظاهرون سلميين على الجانب الآخر من الشارع من مجمع كرة القدم، رافعين لافتة كتب عليها باللغة الإيطالية: "دعونا نوقف الصهيونية بالمقاومة".

صباح الجمعة، شارك نحو 100 ألف شخص في مظاهرة بمدينة ميلانو شمال إيطاليا. اندلعت اشتباكات قصيرة هناك بعد أن بدأت مجموعة من المتظاهرين الذين كانوا يقطعون الطريق السريع في المدينة بإلقاء الزجاجات على الشرطة، التي ردّت بقنابل الدخان.

ووقعت أيضا اشتباكات متفرقة في تورينو وبولونيا ونابولي، لكن غالبية الاحتجاجات كانت سلمية.

استعدت إسبانيا والبرتغال ليوم السبت لتنظيم مظاهرات حاشدة احتجاجا على الحرب.

وكانت الاحتجاجات قد انطلقت في مدريد وبرشلونة في إسبانيا منذ أسابيع، في حين جاءت الدعوات إلى تنظيم مظاهرات في روما ولشبونة في أعقاب الغضب الواسع النطاق الذي أعقب اعتراض إسرائيل لأسطول المساعدات الذي أبحر من برشلونة في محاولة لكسر الحصار على الأراضي الفلسطينية.

ومن المقرر أن تبدأ الاحتجاجات في برشلونة عند الظهر بالتوقيت المحلي، على أن تتبعها مدريد في المساء.