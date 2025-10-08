طبيب الأهلي يوضح حالة رباعي الفريق

أكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن حالة إمام عاشور لاعب الفريق، مستقرة وفي تحسن مستمر، ويتم متابعة التحاليل من وقت لآخر، بالإضافة إلى إجراء تحاليل جديدة في بداية الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن يكون هناك تحسن كبير، خاصة أن اللاعب ملتزم بالبرنامج العلاجي والغذائي من قبل الجهاز الطبي بالنادي، مشيرًا إلى أنه بمجرد اكتمال شفاء اللاعب سيبدأ مرحلة التأهيل والتجهيز البدني للمشاركة في التدريبات.

وقال طبيب الأهلي إن كريم فؤاد، مدافع الفريق الأول، يواصل تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي والتأهيلي المخصص له، عقب إصابته في العضلة الأمامية، ويتم تجهيزه، حيث يجري أشعة جديدة في بداية الأسبوع المقبل، لتحديد درجة التعافي من الإصابة وعودته للتدريبات.

وأوضح أن أشرف داري، مدافع الفريق الأول، تعرض لإصابة جديدة عبارة عن تمزق بوتر العضلات أسفل البطن «فتق رياضي» وسيخضع اللاعب لأشعة وفحوصات أخرى، لتحديد الخطة العلاجية المناسبة.

وقال طبيب الأهلي إن أحمد رضا، لاعب وسط النادي، شعر بآلام في الركبة أثناء التدريب وتم عمل الإجراءات الطبية اللازمة من فحوصات طبية وأشعات الرنين، لتجهيز اللاعب للمشاركة في التدريبات عقب التوقف الدولي.