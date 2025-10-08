اختيار طارق أبو العينين عضوًا في اللجنة الاستشارية لـ الفيفا

قرر المكتب التنفيذي لـ الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" تعيين السيد/ طارق أبو العينين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، عضوًا في اللجنة الاستشارية التجارية والتسويقية للفترة من 2025 إلى 2029.

وكان طارق أبو العينين تلقى اليوم خطابًا من المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم، بشأن التعيين في اللجان الدائمة للفيفا للفترة من 2025 إلى 2029 ، حيث جاء نصه: "يسعدني ويشرفني أن أبلغكم أنه بناءً على القرارات التي اتخذها مجلس الفيفا في 2 أكتوبر 2025، فقد تم تعيينكم عضوًا في اللجنة الاستشارية التجارية والتسويقية للفترة من 2025 إلى 2029.

ويخضع هذا التعيين للأحكام ذات الصلة في النظام الأساسي للفيفا ولوائح الحوكمة الخاصة بالفيفا".