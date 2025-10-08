قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي: ثورة التغيير لم تحقق أهدافها.. والإصلاح الحقيقي ببناء الشخصيات واختصار الزمن
الرئيس السيسي: مشروع كبير لإعادة صياغة مؤسسات الدولة بانتقاء دقيق للكفاءات
رشاوى بـ 4 ملايين جنيه| كواليس وأسرار القبض على رئيس حي شرق الإسكندرية.. انفراد بالمستندات
60 دقيقة تفصلنا عن المونديال.. منتخب مصر يتفوق على جيبوتي 2-0
محمد صلاح يحرز الهدف الثاني لـ منتخب مصر أمام جيبوتي
منتخب مصر يحرز الهدف الأول أمام جيبوتي بأقدام إبراهيم عادل بتصفيات كأس العالم 2026
الرئيس السيسي: لازم نحافظ على مناخ الحرية الحقيقي دون الإضرار بأمن واستقرار الدولة
تولى منصبين عقب المؤبد .. تفاصيل القبـ ــض على رئيس حي شرق بالإسكندرية
مفتي الجمهورية: نصرة القضية الفلسطينية واجب.. ونحرص على دعمها بالمؤتمرات الدولية
استعدوا واقتربوا من الملاجئ.. وزير الدفاع الإسرائيلي يحذر من مواجهة وشيكة مع إيران
طبيب الأهلي يوضح حالة رباعي الفريق
الرئيس السيسي: نواصل العمل على ضخ دماء جديدة في مؤسسات الدولة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اختيار طارق أبو العينين عضوًا في اللجنة الاستشارية لـ الفيفا

طارق أبو العينين - عضو اللجان الدائمة لـ الفيفا
طارق أبو العينين - عضو اللجان الدائمة لـ الفيفا
أحمد سالم

قرر المكتب التنفيذي لـ الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" تعيين السيد/ طارق أبو العينين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، عضوًا في اللجنة الاستشارية التجارية والتسويقية للفترة من 2025 إلى 2029.

وكان طارق أبو العينين تلقى اليوم خطابًا من المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم، بشأن التعيين في اللجان الدائمة للفيفا للفترة من 2025 إلى 2029 ، حيث جاء نصه: "يسعدني ويشرفني أن أبلغكم أنه بناءً على القرارات التي اتخذها مجلس الفيفا في 2 أكتوبر 2025، فقد تم تعيينكم عضوًا في اللجنة الاستشارية التجارية والتسويقية للفترة من 2025 إلى 2029.

ويخضع هذا التعيين للأحكام ذات الصلة في النظام الأساسي للفيفا ولوائح الحوكمة الخاصة بالفيفا". 

الفيفا طارق أبو العينين الاتحاد الدولي لكرة القدم

بعد يومين من تعيينه.. القبض على رئيس حي شرق بالإسكندرية بتهمة الرشوة

100 جنيه إضافية.. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر اليوم

أول قرار من جيس ثوروب قبل توليه مهمه تدريب الأهلي

بعد إخلاء طرفهم| تعليمات بعودة المعلمين المحالين للمعاش بالعام الدراسي الحالي لعملهم

في أول يوم تقديم .. خناقة بين مرشحي مجلس النواب وأنصارهم أمام أبواب محكمة طنطا

رسميًا الآن .. سعر الدولار مقابل الجنيه عقب انخفاضه

اتفرج ببلاش.. موعد مباراة مصر وجيبوتي وتردد قناة مفتوحة لنقلها

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8-10-2025

جنون المعدن الأصفر.. الذهب يواصل ارتفاعه وعيار 21 يسجل 5410 جنيها للجرام

طمن أولادك.. رابط تحميل التقييمات الاسبوعية لجميع الصفوف 2025-2026

لو حاسس بالكسل.. 5 حيل نفسية تحفزك على المذاكرة لوقت أطول

بملابس لافتة.. 5 إطلالات لـ يارا السكري في أسبوع الموضة بباريس

خلال سبتمبر.. تعرف على علامات السيارات الأعلى ترخيصا في مصر

الفشار.. وجبة خفيفة تجمع بين الطعم اللذيذ والفوائد الصحية

خلطة غريبة ولذيذة.. طريقة عمل طاجن الكوارع بالحمص والسبانخ

مايان السيد

مايان السيد تفتح قلبها.. مواصفات فتى أحلامها وخططها للارتباط

باسم يوسف

أنا الرجل الغلط في المكان الغلط.. باسم يوسف يكشف كواليس حياته

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

