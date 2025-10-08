موسكو: واشنطن تعمل منذ فترة على تهيئة بنيتها التحتية للتجارب النووية

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رشاوى بـ 4 ملايين جنيه| كواليس وأسرار القبض على رئيس حي شرق الإسكندرية.. انفراد بالمستندات
الرئيس السيسي: ثورة التغيير لم تحقق أهدافها.. والإصلاح الحقيقي ببناء الشخصيات واختصار الزمن
60 دقيقة تفصلنا عن المونديال.. منتخب مصر يتفوق على جيبوتي 2-0
محمد صلاح يحرز الهدف الثاني لـ منتخب مصر أمام جيبوتي
منتخب مصر يحرز الهدف الأول أمام جيبوتي بأقدام إبراهيم عادل بتصفيات كأس العالم 2026
الرئيس السيسي: لازم نحافظ على مناخ الحرية الحقيقي دون الإضرار بأمن واستقرار الدولة
تولى منصبين عقب المؤبد .. تفاصيل القبـ ــض على رئيس حي شرق بالإسكندرية
مفتي الجمهورية: نصرة القضية الفلسطينية واجب.. ونحرص على دعمها بالمؤتمرات الدولية
استعدوا واقتربوا من الملاجئ.. وزير الدفاع الإسرائيلي يحذر من مواجهة وشيكة مع إيران
طبيب الأهلي يوضح حالة رباعي الفريق
الرئيس السيسي: نواصل العمل على ضخ دماء جديدة في مؤسسات الدولة
الرئيس السيسي: لابد من تواجد معايير واحدة عند ضخ دماء جديدة في مؤسسات الدولة
أ ش أ

 قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف اليوم /الأربعاء/، إن الولايات المتحدة الأمريكية منذ فترة طويلة تمضي في جعل بنيتها التحتية للتجارب النووية في حالة تأهب .
وأضاف ريابكوف - في تصريح لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنك" -: "لقد تحدث الرئيس مرارا عن وقف التجارب النووية ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. وأود أن أؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل منذ فترة طويلة على تهيئة بنيتها التحتية لمثل هذه الإجراءات ".
وأضاف: "لقد أوضحنا موقفنا من هذه المسألة منذ فترة، وخاصة عند النظر في قرار روسيا سحب تصديقها على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية".
وأوضح ريابكوف: "إذا اتخذت أي عاصمة تتمتع بالقدرة اللازمة قرارات خاطئة بإجراء تجارب تضر بالأمن الدولي وفي المقام الأول واشنطن، التي هي في هذا السياق بالطبع محور اهتمامنا، فسيتبع ذلك رد فعل معاكس من جانبنا لن يكون متأخرا".
وأكد ريابكوف أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن، حول موعد ومكان الجولة المقبلة من المشاورات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية بشأن المسائل الخلافية بين الجانبين.
وقال ريابكوف: "لا توجد اتفاقات بهذا الشأن. أميل إلى افتراض أننا سنتفق أولا على موعد محدد، ثم على مكان. لم نصل بعد إلى هذه النقطة. نحن في الأساس على تواصل منتظم ومتكرر، إن لم يكن يوميا، مع زملائنا (الأمريكيين) بهذا الشأن القضية".

صورة أرشيفية

بعد يومين من تعيينه.. القبض على رئيس حي شرق بالإسكندرية بتهمة الرشوة

مشغولات ذهبية

100 جنيه إضافية.. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر اليوم

جيس ثوروب

أول قرار من جيس ثوروب قبل توليه مهمه تدريب الأهلي

صورة أرشيفية

بعد إخلاء طرفهم| تعليمات بعودة المعلمين المحالين للمعاش بالعام الدراسي الحالي لعملهم

محكمة طنطا

في أول يوم تقديم .. خناقة بين مرشحي مجلس النواب وأنصارهم أمام أبواب محكمة طنطا

الدولار

رسميًا الآن .. سعر الدولار مقابل الجنيه عقب انخفاضه

منتخب مصر

اتفرج ببلاش.. موعد مباراة مصر وجيبوتي وتردد قناة مفتوحة لنقلها

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8-10-2025

محافظ بورسعيد يكرم من صنعوا الفخر في ميادين الرياضة والفن

بورسعيد تحتفل بأبطالها.. اللواء محب حبشي يكرم من صنعوا الفخر بميادين الرياضة والفن|صور

اجتماع بمحافظة الاسكندرية

محافظ الإسكندرية يبحث سبل تعزيز وتطوير المنظومة الصحية

الفاعليات

محافظ الإسماعيلية يتابع جهود إدارة شئون البيئة في تنظيم فعاليات بيئية لطلبة المدارس

بالصور

بملابس لافتة.. 5 إطلالات لـ يارا السكري في أسبوع الموضة بباريس

خلال سبتمبر.. تعرف على علامات السيارات الأعلى ترخيصا في مصر

الفشار.. وجبة خفيفة تجمع بين الطعم اللذيذ والفوائد الصحية

خلطة غريبة ولذيذة.. طريقة عمل طاجن الكوارع بالحمص والسبانخ

مايان السيد

مايان السيد تفتح قلبها.. مواصفات فتى أحلامها وخططها للارتباط

باسم يوسف

أنا الرجل الغلط في المكان الغلط.. باسم يوسف يكشف كواليس حياته

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

