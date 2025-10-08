موسكو: واشنطن تعمل منذ فترة على تهيئة بنيتها التحتية للتجارب النووية

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف اليوم /الأربعاء/، إن الولايات المتحدة الأمريكية منذ فترة طويلة تمضي في جعل بنيتها التحتية للتجارب النووية في حالة تأهب .

وأضاف ريابكوف - في تصريح لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنك" -: "لقد تحدث الرئيس مرارا عن وقف التجارب النووية ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. وأود أن أؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل منذ فترة طويلة على تهيئة بنيتها التحتية لمثل هذه الإجراءات ".

وأضاف: "لقد أوضحنا موقفنا من هذه المسألة منذ فترة، وخاصة عند النظر في قرار روسيا سحب تصديقها على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية".

وأوضح ريابكوف: "إذا اتخذت أي عاصمة تتمتع بالقدرة اللازمة قرارات خاطئة بإجراء تجارب تضر بالأمن الدولي وفي المقام الأول واشنطن، التي هي في هذا السياق بالطبع محور اهتمامنا، فسيتبع ذلك رد فعل معاكس من جانبنا لن يكون متأخرا".

وأكد ريابكوف أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن، حول موعد ومكان الجولة المقبلة من المشاورات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية بشأن المسائل الخلافية بين الجانبين.

وقال ريابكوف: "لا توجد اتفاقات بهذا الشأن. أميل إلى افتراض أننا سنتفق أولا على موعد محدد، ثم على مكان. لم نصل بعد إلى هذه النقطة. نحن في الأساس على تواصل منتظم ومتكرر، إن لم يكن يوميا، مع زملائنا (الأمريكيين) بهذا الشأن القضية".