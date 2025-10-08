شائعة إخوانية.. مصدر أمني ينفي وجود إضراب عن الطعام أو حالات انتحار بمراكز الإصلاح والتأهيل

نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً صحة ما تم تداوله بأحد المنابر الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية من إدعاءات بشأن وجود رسائل منسوبة لعدد من النزلاء تتضمن الزعم بإضرابهم عن الطعام ومحاولتهم الإنتحار لإعتراضهم على ترحيلهم قسرياً إلى مركز آخر .

وأكد المصدر على عدم وجود إضرابات عن الطعام أو محاولات إنتحار داخل أياً من مراكز الإصلاح والتأهيل، وأن الإجراءات المتبعة فى ترحيل النزلاء تتم وفقاً للوائح قطاع الحماية المجتمعية والتى تقضى بعرض النزلاء على جهات التحقيق وإعادتهم مرة أخرى لمراكزهم الأصلية.

وأضاف المصدر أن ذلك يأتى فى إطار سلسلة الأكاذيب وترويج الشائعات التى دأبت الجماعة الإرهابية على إنتهاجها لمحاولة إثارة إنطباعات خاطئة تجاه السياسة العقابية الحديثة .