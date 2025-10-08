قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي: ثورة التغيير لم تحقق أهدافها.. والإصلاح الحقيقي ببناء الشخصيات واختصار الزمن
الرئيس السيسي: مشروع كبير لإعادة صياغة مؤسسات الدولة بانتقاء دقيق للكفاءات
رشاوى بـ 4 ملايين جنيه| كواليس وأسرار القبض على رئيس حي شرق الإسكندرية.. انفراد بالمستندات
60 دقيقة تفصلنا عن المونديال.. منتخب مصر يتفوق على جيبوتي 2-0
محمد صلاح يحرز الهدف الثاني لـ منتخب مصر أمام جيبوتي
منتخب مصر يحرز الهدف الأول أمام جيبوتي بأقدام إبراهيم عادل بتصفيات كأس العالم 2026
الرئيس السيسي: لازم نحافظ على مناخ الحرية الحقيقي دون الإضرار بأمن واستقرار الدولة
تولى منصبين عقب المؤبد .. تفاصيل القبـ ــض على رئيس حي شرق بالإسكندرية
مفتي الجمهورية: نصرة القضية الفلسطينية واجب.. ونحرص على دعمها بالمؤتمرات الدولية
استعدوا واقتربوا من الملاجئ.. وزير الدفاع الإسرائيلي يحذر من مواجهة وشيكة مع إيران
طبيب الأهلي يوضح حالة رباعي الفريق
الرئيس السيسي: نواصل العمل على ضخ دماء جديدة في مؤسسات الدولة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تولى منصبين عقب المؤبد .. تفاصيل القبـ ــض على رئيس حي شرق بالإسكندرية

حملة لرئيس حي شرق قبل مغادرة منصبه
حملة لرئيس حي شرق قبل مغادرة منصبه
أحمد بسيوني

حالة من الجدل منذ الصباح بين المواطنين بالإسكندرية، عقب إلقاء القـ ـبض على رئيس حي شرق الإسكندرية "ح.ز"، بعد يومين فقط من صدور قرار تعيينه في منصبه ضمن حركة تغييرات مفاجئة شملت عددًا من رؤساء الأحياء، لتنفيذ حكم قضائي صادر ضده بالسـ ـجن المـ..ـؤبد في قضـ.ـية رشـ.ـوة، رغم مباشرته مهام عمله وقيادته حملات ميدانية مكثفة.

القضـ..ـية المتــ ـهم فيها رئيس حى شرق، بدأت منذ أن كان يتولى مجلس ومدينة المحلة الكبري، وتحمل أرقام 214 حصر 2025 ورقم 1329 لسنة 2025 وجلسة الحكم فى القضـ..ـية بجلسة 2025/4/19 والصادر فيها حكم غيابيا بالسـ.ـجن المـ.ـؤبد.

وقامت مديرية أمن الإسكندرية بإنهاء الإجراءات وترحيله للنيابة.

وأثارت الواقعة حالة من الدهشة والاستغراب بين موظفي الحي والمواطنين، خاصة بعد اكتشاف صدور حكم مـ.ـؤبد ضد المسؤول قبل تسلمه مناصبه سواء كرئيس لحي وسط ورئيس حي شرق.

وقد تولى المتـ.ـهم عدة مناصب فى محافظة الإسكندرية بدأت برئيس الإدارة المركزية لتجميل المدينة محافظة الإسكندرية، فى عهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية السابق فى 2023، ثم تدرج وظيفيا و تولى منصب رئيس مركز ومدينة برج العرب ، ثم منصب رئيس حى وسط فى 21 يونيو 2025 فى عهد الفريق أحمد خالد سعيد المحافظ الحالى، وفى حركة تنقلات محدودة قام بها المحافظ أمس الأول تم نقله ليتولى رئيس حى شرق الإسكندرية فى 6 أكتوبر 2025.

الاسكندرية حي شرق رئيس الحي رشوة المؤبد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بعد يومين من تعيينه.. القبض على رئيس حي شرق بالإسكندرية بتهمة الرشوة

مشغولات ذهبية

100 جنيه إضافية.. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر اليوم

جيس ثوروب

أول قرار من جيس ثوروب قبل توليه مهمه تدريب الأهلي

صورة أرشيفية

بعد إخلاء طرفهم| تعليمات بعودة المعلمين المحالين للمعاش بالعام الدراسي الحالي لعملهم

محكمة طنطا

في أول يوم تقديم .. خناقة بين مرشحي مجلس النواب وأنصارهم أمام أبواب محكمة طنطا

الدولار

رسميًا الآن .. سعر الدولار مقابل الجنيه عقب انخفاضه

منتخب مصر

اتفرج ببلاش.. موعد مباراة مصر وجيبوتي وتردد قناة مفتوحة لنقلها

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8-10-2025

ترشيحاتنا

نصر أكتوبر

نلتقي لنرتقي.. ندوة لخريجي الأزهر وجامعة مطروح لاستلهام روح نصر أكتوبر

ندوة تثقيفية بالمنظمة العالمية لخريجي الأزهر

العزيمة والانتصار.. ندوة تثقيفية بالمنظمة العالمية لخريجي الأزهر بذكرى نصر أكتوبر

فتاوى

فتاوى وأحكام.. فعل نهانا الله عنه في حديث قدسي يغفله الكثير.. سيدة تريد التوبة من السرقة رغم صومها وصلاتها.. ابني بيشرب مخدرات ماذا أفعل معه؟ الإفتاء تقدم لها حلولاً

بالصور

بملابس لافتة.. 5 إطلالات لـ يارا السكري في أسبوع الموضة بباريس

بملابس ملفتة..5 لـ إطلالات يارا السكري في أسبوع الموضة في باريس
بملابس ملفتة..5 لـ إطلالات يارا السكري في أسبوع الموضة في باريس
بملابس ملفتة..5 لـ إطلالات يارا السكري في أسبوع الموضة في باريس

خلال سبتمبر.. تعرف على علامات السيارات الأعلى ترخيصا في مصر

سوق السيارات
سوق السيارات
سوق السيارات

الفشار.. وجبة خفيفة تجمع بين الطعم اللذيذ والفوائد الصحية

الفشار.. وجبة خفيفة تجمع بين الطعم اللذيذ والفوائد الصحية
الفشار.. وجبة خفيفة تجمع بين الطعم اللذيذ والفوائد الصحية
الفشار.. وجبة خفيفة تجمع بين الطعم اللذيذ والفوائد الصحية

خلطة غريبة ولذيذة.. طريقة عمل طاجن الكوارع بالحمص والسبانخ

طاجن الكوارع
طاجن الكوارع
طاجن الكوارع

فيديو

مايان السيد

مايان السيد تفتح قلبها.. مواصفات فتى أحلامها وخططها للارتباط

باسم يوسف

أنا الرجل الغلط في المكان الغلط.. باسم يوسف يكشف كواليس حياته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد