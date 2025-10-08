هيئة الدواء المصرية تنضم رسمياً إلى المنتدى العالمي للدراسات الإكلينيكية التابع لمنظمة الصحة العالمية

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي: مشروع كبير لإعادة صياغة مؤسسات الدولة بانتقاء دقيق للكفاءات
رشاوى بـ 4 ملايين جنيه| كواليس وأسرار القبض على رئيس حي شرق الإسكندرية.. انفراد بالمستندات
الرئيس السيسي: ثورة التغيير لم تحقق أهدافها.. والإصلاح الحقيقي ببناء الشخصيات واختصار الزمن
60 دقيقة تفصلنا عن المونديال.. منتخب مصر يتفوق على جيبوتي 2-0
محمد صلاح يحرز الهدف الثاني لـ منتخب مصر أمام جيبوتي
منتخب مصر يحرز الهدف الأول أمام جيبوتي بأقدام إبراهيم عادل بتصفيات كأس العالم 2026
الرئيس السيسي: لازم نحافظ على مناخ الحرية الحقيقي دون الإضرار بأمن واستقرار الدولة
تولى منصبين عقب المؤبد .. تفاصيل القبـ ــض على رئيس حي شرق بالإسكندرية
مفتي الجمهورية: نصرة القضية الفلسطينية واجب.. ونحرص على دعمها بالمؤتمرات الدولية
استعدوا واقتربوا من الملاجئ.. وزير الدفاع الإسرائيلي يحذر من مواجهة وشيكة مع إيران
طبيب الأهلي يوضح حالة رباعي الفريق
الرئيس السيسي: نواصل العمل على ضخ دماء جديدة في مؤسسات الدولة
 أعلنت هيئة الدواء المصرية انضمامها رسمياً إلى المنتدى العالمي للدراسات الإكلينيكية Global Clinical Trials Forum (GCTF)، الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية في السابع من أكتوبر 2025؛ وذلك في إطار التزام الهيئة المستمر بتطوير منظومة البحوث السريرية وتعزيز مكانة مصر على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضحت الهيئة أن المنتدى يهدف إلى دعم تنفيذ قرار جمعية الصحة العالمية (WHA 75.8)، من خلال تعزيز بيئة التجارب السريرية وتطوير بنيتها التحتية، بما يسهم في رفع كفاءة الأبحاث الصحية العالمية وتحسين جاهزية النظم الطبية لمواجهة التحديات المستقبلية، ويركز على توسيع آفاق التعاون الدولي في مجال البحوث السريرية، عبر تبادل الخبرات والمعارف بين الشركاء، ودعم تطبيق أفضل الممارسات العالمية، والمساهمة في مواءمة الأطر التنظيمية الوطنية مع المعايير الدولية. 
وأشارت أن المنتدى يعمل كذلك على بناء القدرات اللازمة لإجراء دراسات إكلينيكية عالية الجودة تتوافق مع المقاييس العالمية، ويمثل انضمام هيئة الدواء المصرية إلى المنتدى خطوة استراتيجية تعكس ريادتها الإقليمية والدولية؛ حيث تُعد من أوائل الهيئات الدوائية عالميًا التي تنضم إلى هذا المنتدى الناشئ.
ولفتت إلى أنها من خلال هذه العضوية، تسعى إلى تعزيز القدرات الوطنية والإقليمية في مجال البحوث السريرية، عبر التدريب وبناء الكوادر المتخصصة، ودعم التحول الرقمي لضمان الشفافية وكفاءة الإشراف، إلى جانب تطوير آليات المراجعة التنظيمية والأخلاقية بما يعزز الثقة في نتائج الدراسات الإكلينيكية ويضمن توافقها مع أفضل المعايير الدولية.
وأكدت الهيئة أن هذا الانضمام يمثل إضافة نوعية لمسيرتها في دعم المنظومة الصحية والدوائية، ويجسد التزام الدولة المصرية بالارتقاء بمستوى البحث العلمي والصحي، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للبحوث السريرية وشريك فاعل لمنظمة الصحة العالمية في هذا المجال الحيوي.
 

