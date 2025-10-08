الرئيس السيسي: لابد من تواجد معايير واحدة عند ضخ دماء جديدة في مؤسسات الدولة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه لابد من تواجد معايير واحدة عند ضخ دماء جديدة في مختلف مؤسسات الدولة.



وقال الرئيس السيسي في كلمته خلال تناول وجبة الإفطار بمشاركة كبار المدعوين لحفل تخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة، :" إحنا عايزين نضخ دم جديد ومظبوط في الجيش والشرطة والقضاء ومختلف المؤسسات".

وتابع الرئيس السيسي:" ثورة التغيير تقدر تاخد البلد 50 سنة ورا ومش هتحقق أهدافها لأن صاحب الثورة مش موجود".

وأكمل الرئيس السيسي:" لكن الإصلاح اللي هعمله ببناء شخصيات وبشر في كليات الطب والهندسة ولو حطينا إيدنا في إيد بعض يامصريين في مختلف المؤسسات هنطلع جيل قادر وهنختصر الزمن ".

