الإصلاح والنهضة: رسائل الرئيس السيسي دعم نفسي ضد التوترات الإقليمية

قال المستشار نشأت عبد العليم، عضو الأمانة العامة بحزب الإصلاح والنهضة، وأمين تنظيم محافظة أسيوط بالحزب، إن كلمة الرئيس السيسي في حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة تستحق الإشادة لشموليتها وتركيزها على محاور الاستقرار والتلاحم الوطني والوضوح في التعامل مع الأزمات الخارجية.

وأضاف "عبد العليم"، في بيان، أن تصريحات الرئيس السيسي تؤكد على وضع الأمن والاستقرار على رأس أولويات القيادة السياسية، وتعد بمثابة رسالة طمأنة معنوية للمواطنين، موضحًا أن الدعوة لدراسة مبادرة "المعايشة" لطلاب الجامعات في الأكاديميات العسكرية والشرطية هي خطوة استباقية ومبتكرة لتعزيز التواصل وكسر أي حواجز بين مؤسسات الدولة الحامية والشباب المدني، مما يخدم وحدة الصف وتماسك الوطن.

وأوضح أن الحديث عن حرب غزة والتأكيد على أن الجهود المصرية لم تتوقف طوال عامين من أجل وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات يؤكد على المسؤولية التاريخية والثابتة لمصر تجاه القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن رسالة الرئيس السيسي المتكررة "ماتقلقوش" والتأكيد على القدرة على مواجهة أي تحدٍ أو تهديد طالما ظل المصريون "مع بعض"، هي رسالة دعم نفسي ومعنوي ضرورية في ظل الأوضاع الإقليمية المتوترة، وتُرسخ مبدأ وحدة الشعب كضمانة لأمن الدولة.

ولفت إلى أن الإشارة إلى التحسن المستمر في الوضع الاقتصادي مع التذكير الصريح بـ"لم أعدكم يومًا بأوهام" يدل على خطاب يتسم بالمسؤولية ويجمع بين الأمل والواقعية، ويثق في أن تضافر جهود المصريين هو أساس هذا التحسن، مؤكدًا أن كلمة الرئيس السيسي تُعد وثيقة سياسية واجتماعية تعكس الأولويات الحالية.