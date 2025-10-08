قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دمياط تتعرض لأول موجة شتاء هذا العام
مديرة صندوق النقد: التأثير الاقتصادي الكامل للرسوم الجمركية الأمريكية "لم يتكشف بعد"
موسكو: روسيا تدعم خطة ترامب بشأن غزة والهدف الرئيسي حاليا إنهاء العنف
"العاصمة الجديدة" تواصل جولاتها الدولية من خلالها مشاركتها في مؤتمر "العمران والبيت والبناء" بعمان
لمدة 8 أيام.. مرشحو النواب بالجيزة يقدمون أوراق الترشح
من أرض السلام.. تحركات دولية لإنهاء الحرب في قطاع غزة
سويسرا تعلن إيقاف استقبال اللاجئين الأوكرانيين
القومية للأنفاق: محطات بالخط الرابع للمترو تخدم المتحف المصري الكبير
حماس تنفي تقارير عن تسليم جثتي يحيى ومحمد السنوار.. وتقدم في مفاوضات صفقة التبادل
إشادة من "القومي لذوي الإعاقة" بمبادرة وزارة الداخلية
الاتحاد الأوروبي يتوقع إنفاق 2.5 تريليون يورو على إنتاج الأسلحة بحلول 2030
السعودية تدين اقتحام مسئولي حكومة الاحتلال للمسجد الأقصى
برلمان

الإصلاح والنهضة: رسائل الرئيس السيسي دعم نفسي ضد التوترات الإقليمية

المستشار نشأت عبد العليم،
حسن رضوان

قال المستشار نشأت عبد العليم، عضو الأمانة العامة بحزب الإصلاح والنهضة، وأمين تنظيم محافظة أسيوط بالحزب، إن كلمة الرئيس السيسي في حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة تستحق الإشادة لشموليتها وتركيزها على محاور الاستقرار والتلاحم الوطني والوضوح في التعامل مع الأزمات الخارجية.

وأضاف "عبد العليم"، في بيان، أن تصريحات الرئيس السيسي تؤكد على وضع الأمن والاستقرار على رأس أولويات القيادة السياسية، وتعد بمثابة رسالة طمأنة معنوية للمواطنين، موضحًا أن الدعوة لدراسة مبادرة "المعايشة" لطلاب الجامعات في الأكاديميات العسكرية والشرطية هي خطوة استباقية ومبتكرة لتعزيز التواصل وكسر أي حواجز بين مؤسسات الدولة الحامية والشباب المدني، مما يخدم وحدة الصف وتماسك الوطن.

وأوضح أن الحديث عن حرب غزة والتأكيد على أن الجهود المصرية لم تتوقف طوال عامين من أجل وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات يؤكد على المسؤولية التاريخية والثابتة لمصر تجاه القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن رسالة الرئيس السيسي المتكررة "ماتقلقوش" والتأكيد على القدرة على مواجهة أي تحدٍ أو تهديد طالما ظل المصريون "مع بعض"، هي رسالة دعم نفسي ومعنوي ضرورية في ظل الأوضاع الإقليمية المتوترة، وتُرسخ مبدأ وحدة الشعب كضمانة لأمن الدولة.

ولفت إلى أن الإشارة إلى التحسن المستمر في الوضع الاقتصادي مع التذكير الصريح بـ"لم أعدكم يومًا بأوهام" يدل على خطاب يتسم بالمسؤولية ويجمع بين الأمل والواقعية، ويثق في أن تضافر جهود المصريين هو أساس هذا التحسن، مؤكدًا أن كلمة الرئيس السيسي تُعد وثيقة سياسية واجتماعية تعكس الأولويات الحالية.

المستشار نشأت عبد العليم بحزب الإصلاح والنهضة محافظة أسيوط الرئيس السيسي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تشويش

