سموحة يهزم المحلة بثلاثية ويتأهل لدور الـ 16 بكأس مصر

تغلب فريق سموحة علي نظيره فريق غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما في إطار منافسات دور ال 32 ببطولة كأس مصر.

وتأهل فريق سموحة إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر بعد فوزه المستحق على غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المواجهة التي أقيمت اليوم الخميس ضمن منافسات دور الـ32.

أحرز ثلاثية سموحة بابي بادجي وخالد الغندور وسمير فكري فيما سجل هدف غزل المحلة الوحيد أحمد شوشة.

بدأ سموحة اللقاء بقوة، وافتتح التسجيل في الدقيقة العاشرة بعدما سجل المهاجم بابي بادجي هدفًا رائعًا بتسديدة مزدوجة "دبل كيك" سكنت شباك غزل المحلة، مانحًا فريقه أفضلية مبكرة.



وفي الشوط الثاني واصل سموحة سيطرته وأضاف الهدف الثاني عن طريق خالد الغندور في الدقيقة 49 بعد متابعة ناجحة داخل منطقة الجزاء.

وحصل غزل المحلة على ركلة جزاء أسفر عنها تسجيل أحمد شوشة الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 56، ليقلص الفارق ويعيد الأمل للمحلة في العودة للمباراة.

وأضاف فريق سموحة الهدف الثالث في الدقيقة 71 عبر اللاعب سمير فكري، الذي أنهى الهجمة بلمسة قوية داخل الشباك، ليحسم اللقاء لصالح فريقه بثلاثية مقابل هدف.

وبهذا الفوز، يواصل سموحة مشواره في كأس مصر، بينما يودع غزل المحلة البطولة من دور الـ32.