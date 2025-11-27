إيطاليا تهزم البرازيل بركلات الترجيح وتحصد برونزية مونديال الناشئين

تغلب منتخب إيطاليا علي نظيره منتخب البرازيل بركلات الترجيح بنتيجة 4_ 2 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للناشئين قطر 2025.

وتوج منتخب ايطاليا بالميدالية البرونزية في مونديال الناشئين بقطر علي حساب منتخب البرازيل.

وانتهت مباراة البرازيل وايطاليا بمونديال الناشئين فى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي .

وسجل منتخب البرازيل للناشئين تحت 17 عاما هدفا فى الدقيقة 62 عن طريق ضربة رأسية إلا أن الحكم المساعد رفع الراية بداعي التسلل.

وعاد حكم اللقاء إلي تقنية الفيديو لمراجعة اللعبة بعدما أشهر مدرب منتخب البرازيل كأس التحدي ورفض الحكم إحتسابها بداعي التسلل للاعب السليساو.



وفي الدقيقة 66 رفض حكم اللقاء احتساب ركلة جزاء لصالح منتخب إيطاليا بعد الرجوع إلي تقنية الفيديو بناءا على طلب مدرب الآتزوري عقب سقوط لاعب إيطاليا داخل منطقة الجزاء للبرازيل.