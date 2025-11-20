قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عن 97 عاما.. وفاة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في حرب أكتوبر73
وزير الخارجية : مصر ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها المائي
أخبار التوك شو| الجيش السوداني يحقق تقدماً في كردفان.. أسعار الذهب اليوم
كارثة إنسانية في دارفور.. الأمم المتحدة تدعو لحماية النازحين وإدخال الغذاء
السيدة انتصار السيسي برفقة قرينة رئيس كوريا الجنوبية بالمتحف الكبير |صور
أخبار التكنولوجيا | جوجل تعلن عن ميزة لمشاركة الملفات بين أندرويد وآيفون.. بيربلكستي تطلق متصفح Comet على أجهزة المحمول
فصل الكهرباء عن هذه المناطق والقرى بكفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد
اليونيسف: مصرع ما لا يقل عن 67 طفـ.لًا في غزة منذ بدء وقف إطلاق النار
تامر فرج لـ"صدى البلد": عادل أدهم قدوتي ولا أخشى أدوار الشر | فيديو
ترامب واتهامات الخيانة.. كيف وصل الخطاب السياسي للتلويح بعقوبة الإعدام؟
تفاصيل جديدة في جريمة تقطيع طفل بالصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
الأمم المتحدة: أعداد النازحين من الفاشر تجاوزت 100 ألف شخص منذ نهاية أكتوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حريق هائل في مؤتمر قمة المناخ بالبرازيل | شاهد

قمة المناخ بالبرازيل
قمة المناخ بالبرازيل
ناصر السيد

اندلع حريق هائل في مؤتمر قمة المناخ بالبرازيل في المنطقة الزرقاء وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على الإنترنت ألسنة اللهب تتصاعد من الجناح، بينما أطلق أفراد الأمن صافرات الإنذار ودعوا إلى الإخلاء.

حريق بقمة المناخ في البرازيل

وفي المناطق الأبعد عن الحريق، عطّلت أجهزة الإنذار مناقشات فترة ما بعد الظهر، حيث طُلب من الحضور مغادرة المكان، بحسب ما أفادت به صحيفة الجارديان البريطانية.

وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من الهياكل المؤقتة، حيث هرع حشودٌ من الناس إلى الخارج، ووصلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث.

انطلقت قمة المناخ في البرازيل بـ 121 بندًا على جدول الأعمال، ويُظهر التحليل الحالي إنجاز 51 بندًا، منها 38 بندًا في المسودات، و4 بنود بنصوص غير رسمية، و10 بنود لا تزال عالقة - وهو رقم مستمر منذ يوم الاثنين.

قمة المناخ بالبرازيل

تقترب الأيام المتبقية من الانتهاء من هذه البنود، التي تشمل بعضًا من أصعب القضايا التي يصعب التوصل إلى توافق بشأنها.

من بين أهم الأسئلة المطروحة ما إذا كانت خارطة طريق الوقود الأحفوري، التي من شأنها المساعدة في تنفيذ التخلص التدريجي والانتقال العادل، ستفي بالغرض. 

ويأمل الوزراء أيضًا في تحديد التمويل، ومن سيُعنى بالنتائج لضمان عدم استمرار الدول الأكثر تضررًا في تحمل وطأة أزمة المناخ.

حريق هائل مؤتمر قمة المناخ قمة المناخ بالبرازيل قمة المناخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

محمد رمضان

محمد رمضان: بعد وفاة والدي أصبحت أكثر عقلانية.. وأهدي جائزة أفضل ممثل لروحه

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

ترشيحاتنا

محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي

اليماحي يرحّب باعتماد الأمم المتحدة قرارات داعمة لفلسطين بأغلبية ساحقة

السفارة الفرنسية في مالي

فرنسا تخفض عدد موظفيها الدبلوماسيين والقنصليين في مالي

الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي

اتصال بين زيلينسكي ونائب ترامب لبحث خطة وقف الحرب الأوكرانية

بالصور

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

سيارات البنزين
سيارات البنزين
سيارات البنزين

حملات مكبرة لإزالة تعديات البناء المخالف في الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد