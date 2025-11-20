حريق هائل في مؤتمر قمة المناخ بالبرازيل | شاهد

اندلع حريق هائل في مؤتمر قمة المناخ بالبرازيل في المنطقة الزرقاء وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على الإنترنت ألسنة اللهب تتصاعد من الجناح، بينما أطلق أفراد الأمن صافرات الإنذار ودعوا إلى الإخلاء.

حريق بقمة المناخ في البرازيل

وفي المناطق الأبعد عن الحريق، عطّلت أجهزة الإنذار مناقشات فترة ما بعد الظهر، حيث طُلب من الحضور مغادرة المكان، بحسب ما أفادت به صحيفة الجارديان البريطانية.

وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من الهياكل المؤقتة، حيث هرع حشودٌ من الناس إلى الخارج، ووصلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث.

انطلقت قمة المناخ في البرازيل بـ 121 بندًا على جدول الأعمال، ويُظهر التحليل الحالي إنجاز 51 بندًا، منها 38 بندًا في المسودات، و4 بنود بنصوص غير رسمية، و10 بنود لا تزال عالقة - وهو رقم مستمر منذ يوم الاثنين.

قمة المناخ بالبرازيل

تقترب الأيام المتبقية من الانتهاء من هذه البنود، التي تشمل بعضًا من أصعب القضايا التي يصعب التوصل إلى توافق بشأنها.

من بين أهم الأسئلة المطروحة ما إذا كانت خارطة طريق الوقود الأحفوري، التي من شأنها المساعدة في تنفيذ التخلص التدريجي والانتقال العادل، ستفي بالغرض.

ويأمل الوزراء أيضًا في تحديد التمويل، ومن سيُعنى بالنتائج لضمان عدم استمرار الدول الأكثر تضررًا في تحمل وطأة أزمة المناخ.