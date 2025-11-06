الشرع يلتقي برئيس البنك الدولي على هامش كوب 30 في البرازيل

التقى الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الخميس مع رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا، على هامش أعمال قمة المناخ (COP30) في البرازيل، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني.

الشرع في كوب 30

ويأتي لقاء الشرع برئيس البنك الدولي، في إطار لقاءاته المتنوعة على هامش كوب 30، حيث التقى أيضا ، نائب رئيس الجمهورية التركية جودت يلماز، بالإضافة إلى نائب رئيس الوزراء الإيطالي وزير الخارجية أنطونيو تاجاني.

يأتي ذلك قبل أيام قليلة من زيارته إلى واشنطن حيث سيلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض.

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، اليوم الخميس بأن الأنباء التي ترددت بشأن موافقة سوريا على إقامة الجيش الأمريكي لقاعدة جوية في دمشق، هي غير صحيحة.

وقالت وكالة سانا نقلا عن مصدر في وزارة الخارجية السورية، إنه لا صحة لما نشرته وكالة رويترز عن القواعد الأمريكية في سوريا.

وأشار المصدر إلى أن المرحلة الراهنة تشهد تحولًا في الموقف الأمريكي باتجاه التعامل المباشر مع الحكومة السورية المركزية ودعم جهود توحيد البلاد ورفض أي دعوات للتقسيم.

وأضاف أنه يجري العمل على نقل الشراكات والتفاهمات التي كانت اضطرارية مع أجسام مؤقتة إلى دمشق في إطار التنسيق السياسي والعسكري والاقتصادي المشترك.

وأوضح المصدر في الخارجية أن سوريا في عهدها الجديد ماضية بثبات نحو ترسيخ الاستقرار وتعزيز التعاون القائم على السيادة الوطنية والاحترام المتبادل.