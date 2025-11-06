الكشف عن الدولة التي ستعلن الانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم مساء اليوم

أفاد موقع أكسيوس الإخباري أن كازاخستان، التي تربطها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل منذ عام ١٩٩٢، هي أحدث دولة موقعة على اتفاقيات إبراهيم.

اتفاقيات إبراهيم

وأضاف أكسيوس أن لهذه الدولة الواقعة في آسيا الوسطى سفارة في تل أبيب، لذا فإن انضمام كازاخستان إلى الاتفاقيات الإبراهيمية سيكون خطوة رمزية.

وصرح مسؤولون أمريكيون لموقع أكسيوس بأن الإعلان يهدف إلى تحسين مكانة إسرائيل في العالمين العربي والإسلامي بعد حرب غزة.

حرب غزة

وقال مسؤول: "سيُظهر هذا أن اتفاقيات إبراهيم نادٍ ترغب العديد من الدول في الانضمام إليه، وستكون خطوة لطي صفحة حرب غزة والمضي قدمًا نحو مزيد من السلام والتعاون في المنطقة".

وتشمل الاتفاقيات دولًا عربية وإسلامية طبّعت علاقاتها مع إسرائيل، بوساطة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نهاية ولايته الأولى عام ٢٠٢٠.