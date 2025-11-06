ويتكوف: الإعلان عن انضمام بلد جديد للاتفاقيات الإبراهيمية مساء اليوم

كشف المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، أن إدارة ترامب ستعلن الليلة انضمام دولة أخرى إلى اتفاقيات إبراهيم.

اتفاقيات إبراهيم

وقال ويتكوف خلال مقابلة على خشبة المسرح في منتدى الأعمال الأمريكي في ميامي: "سنعلن الليلة انضمام دولة أخرى إلى اتفاقيات إبراهيم وتطبيع العلاقات مع إسرائيل".

ولم يكشف ويتكوف عن الدولة التي ستنضم إلى الدول العربية والإسلامية التي طبّعت العلاقات مع إسرائيل في الاتفاقيات التي توسط فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نهاية ولايته الأولى عام 2020.

انضمام أذربيجان إلى اتفاقيات إبراهيم

في أغسطس ، أفادت وكالة رويترز بأن إدارة ترامب تتطلع إلى انضمام أذربيجان إلى اتفاقيات إبراهيم، إلى جانب حلفاء آخرين للولايات المتحدة في آسيا الوسطى.

وتتمتع أذربيجان بالفعل بعلاقات طويلة الأمد مع إسرائيل، ما يعني أن توسيع الاتفاقيات لتشملها سيكون رمزيًا إلى حد كبير، مع التركيز على تعزيز العلاقات في مجالات مثل التجارة والتعاون العسكري، وفقًا للمصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لمناقشة المحادثات الخاصة.