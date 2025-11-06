قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اللجوء لركلات الترجيح | انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بين الزمالك وبيراميدز
للمصريين بالخارج .. اعرف لجنتك للتصويت بانتخابات مجلس النواب 2025
مشاهد فنية| ماذا حرّك شكوك رواد السوشيال إلى ارتباط كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني؟
بيراميدز يكشف حجم إصابة محمود مرعي أمام الزمالك بنصف نهائي كأس السوبر
خبير روسي: موسكو وواشنطن ستخطران بعضهما البعض في حالة استئناف التجارب النووية
رسوم استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين.. العادية والمستعجلة
العلماء يحذرون من خطر ذوبان جليد القارة القطبية .. ماذا يحدث؟
محمد صلاح ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم ذا بيست
قاعدة أمريكية في دمشق.. مصدر بالخارجية السورية يكشف الحقيقة
أكلوا فول وطعمية .. سميرة أحمد ومحمود سعد يجلسان على قهوة بباب الخلق
السوبر المصري | ديانج رجل مبارة الأهلي وسيراميكا كليوباترا
هيئة البث الإسرائيلية: المجلس الوزاري المصغر يجتمع لبحث احتمال التصعيد مع لبنان
أخبار العالم

السعودية: "من مكة إلى العالم" مؤتمر ومعرض الحج 1447هـ يستعرض الحلول التقنية لخدمة ضيوف الرحمن

أ ش أ

تبدأ، يوم /الأحد/ المقبل، فعاليات مؤتمر ومعرض الحج 1447هـ، الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة السعودية في جدة سوبر دوم -غربي المملكة، والذي يستمر لمدة 4 أيام، تحت شعار "من مكة إلى العالم"، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبحضور نخبة من صناع القرار وممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ورواد الأعمال والخبراء الدوليين؛ لبحث مستقبل منظومة خدمات الحج وتحسين تجربة ضيوف الرحمن.

ويبرز المؤتمر كأكبر منصة متخصصة في منطقة مكة المكرمة، وواحد من أهم المعارض في المملكة العربية السعودية، إذ يقام على مساحة تتجاوز 52 ألف متر مربع، ويقدم تجربة شاملة للحلول التقنية المبتكرة في خدمة ضيوف الرحمن، ويستعرض مبادرات نوعية تجمع بين الإبداع والابتكار من خلال تحديات مثل "إعاشة ثون"، و"الحلول المستدامة"، و"أنسنة المشاعر"، التي يشارك فيها رواد أعمال وشركات ناشئة لتطوير حلول تسهم في رفع كفاءة إدارة الحشود وتحسين جودة الخدمات الميدانية.

وأوضحت وزارة الحج والعمرة السعودية، أن النسخة الخامسة من المؤتمر تمثل نقطة تحول في تكامل الجهود بقيادتها لتطوير الخدمات، وتعكس ما تحقق من تقدم في البنى التحتية والأنظمة التشغيلية، إلى جانب التوسع في استخدام التقنيات الحديثة؛ لتعزيز استدامة الخدمات وتحقيق تجربة ضيافة متكاملة، كما يشهد الحدث عرض مركز العناية بضيوف الرحمن (1966) نموذجًا متطورًا في الاتصال الحكومي الإنساني الذي يجمع بين التقنية والتفاعل البشري من خلال سرعة الاستجابة والتواصل المباشر مع الحجاج مما يجسد الاحترافية في خدمة ضيوف الرحمن.

ويمثل مؤتمر ومعرض الحج امتدادًا لمسيرة التطوير، التي تقودها وزارة الحج والعمرة السعودية ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، ليواصل ترسيخ مكانة المملكة في قيادة مستقبل منظومة الحج وتعزيز حضورها الدولي في مجالات الابتكار والإدارة الذكية والخدمات المستدامة.

فعاليات مؤتمر ومعرض الحج 1447هـ وزارة الحج والعمرة السعودي الحرمين الشريفين

مشاهد فنية| ماذا حرّك شكوك رواد السوشيال إلى ارتباط كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني؟

