الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة أحياء ومناطق في محافظة رام الله والبيرة ويداهم متجرًا

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، عدة مناطق وأحياء في محافظة رام الله والبيرة بما فيها بلدة بيتونيا.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت بـ4 آليات بلدة بيتونيا، والمنطقة الصناعية غرب رام الله، وحيي المصيون، وإم الشرايط، ومحيط مخيم الأمعري، وداهمت متجرا لبيع المعدات الزراعية، وأغلقت العديد من الطرق أمام حركة الفلسطينيين.

وفي سياق متصل، أجبر المستوطنون 6 عائلات على مغادرة أراضيها في منطقة فصايل الوسطى شمال مدينة أريحا، بعد أن حاصروهم وكثفوا الاعتداءات عليهم، وفقًا لما أفادت به منظمة البيدر الحقوقية.