استشهاد لبناني وإصابة 9 آخرين في قصف الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق بالجنوب

استشهد لبناني، وأصيب 9 آخرون، اليوم /الخميس/، إثر قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدة مناطق، جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، نقلا عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية، أن مواطنا استشهد وأصيب 8 آخرون بجروح، في غارات شنها الاحتلال الإسرائيلي على بلدة طورا في صور.. فيما أصيب شخص آخر بجروح إثر غارة إسرائيلية على بلدة طيردبا في صور.

وشن طيران الاحتلال الإسرائيلي، غارات عنيفة على قرى وبلدات: طورا، وطيردبا، وعيتا الجبل، والطيبة، وزوطر الشرقية، مستهدفا عددا من المنازل والمباني، ما أدى إلى إحداث دمار وأضرار كبيرة فيها.

يأتي ذلك وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية، التي ألقت منشورات تحريضية فوق المناطق المستهدفة.

كما شن طيران الاحتلال المسيّر أكثر من غارة على أحد المباني في بلدة كفر دونين، بقضاء بنت جبيل، بينما سقطت قذيفة مدفعية إسرائيلية في وادي زبقين، شرق صور.. فيما واصل طلعاته في أجواء بيروت والضاحية الجنوبية، وصولا إلى المتن الساحلي على ارتفاع منخفض جدا.