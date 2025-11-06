قاعدة أمريكية في دمشق.. مصدر بالخارجية السورية يكشف الحقيقة

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، اليوم الخميس بأن الأنباء التي ترددت بشأن موافقة سوريا على إقامة الجيش الأمريكي لقاعدة جوية في دمشق، هي غير صحيحة.

قاعدة أمريكية في دمشق

وقالت وكالة سانا نقلا عن مصدر في وزارة الخارجية السورية، إنه لا صحة لما نشرته وكالة رويترز عن القواعد الأمريكية في سوريا.

وأشار المصدر إلى أن المرحلة الراهنة تشهد تحولًا في الموقف الأمريكي باتجاه التعامل المباشر مع الحكومة السورية المركزية ودعم جهود توحيد البلاد ورفض أي دعوات للتقسيم.

وأضاف أنه يجري العمل على نقل الشراكات والتفاهمات التي كانت اضطرارية مع أجسام مؤقتة إلى دمشق في إطار التنسيق السياسي والعسكري والاقتصادي المشترك.

وأوضح المصدر في الخارجية أن سوريا في عهدها الجديد ماضية بثبات نحو ترسيخ الاستقرار وتعزيز التعاون القائم على السيادة الوطنية والاحترام المتبادل.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أفادت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن مصادرها بأن الولايات المتحدة الأمريكية ترغب في إنشاء وجود عسكري في قاعدة دمشق الجوية للمساعدة في تنفيذ اتفاق أمني مستقبلي بين سوريا وإسرائيل.

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في حديث صحفي سابق على متن الطائرة الرئاسية، بأنه تم رفع العقوبات عن سوريا بهدف منحها "فرصة للبقاء"، مشيدا بما وصفه بـ"العمل الجيد جدا" الذي يقوم به الرئيس السوري أحمد الشرع .