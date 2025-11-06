مصادر : واشنطن ترغب في بناء قاعدة عسكرية لها بقاعدة دمشق الجوية

أفادت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن مصادرها بأن الولايات المتحدة الأمريكية ترغب في إنشاء وجود عسكري في قاعدة دمشق الجوية للمساعدة في تنفيذ اتفاق أمني مستقبلي بين سوريا وإسرائيل.

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في حديث صحفي سابق على متن الطائرة الرئاسية، بأنه تم رفع العقوبات عن سوريا بهدف منحها "فرصة للبقاء"، مشيدا بما وصفه بـ"العمل الجيد جدا" الذي يقوم به الرئيس السوري أحمد الجولاني .

وقال ترامب: "رفعنا العقوبات عن سوريا من أجل منحها فرصة، وسمعت أن رئيسها يقوم بعمل جيد للغاية."

وأضاف أن هناك احتمالًا لزيارة الرئيس السوري إلى واشنطن قريبا، موضحا: “الرئيس السوري قد يأتي إلى البيت الأبيض، وهو يعمل بجد”.

وفي سياق متصل، تطرق ترامب إلى الملف الأوكراني الروسي، مشيرًا إلى أنه لا يدرس حاليا تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك"، لكنه لم يستبعد تغير الموقف لاحقًا.

وقال: "الحرب كانت صعبة بين روسيا وأوكرانيا، وكنت أعتقد أنه سيكون من السهل حلها."