ترامب: رفعنا العقوبات عن سوريا ومنحناها فرصة للبقاء.. والشرع سيأتي للبيت الأبيض

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في حديثه للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، بأنه تم رفع العقوبات عن سوريا بهدف منحها "فرصة للبقاء"، مشيدا بما وصفه بـ"العمل الجيد جدا" الذي يقوم به الرئيس السوري أحمد الشرع.

وقال ترامب: "رفعنا العقوبات عن سوريا من أجل منحها فرصة، وسمعت أن رئيسها يقوم بعمل جيد للغاية."

وأضاف أن هناك احتمالًا لزيارة الرئيس السوري إلى واشنطن قريبا، موضحا: “الرئيس السوري قد يأتي إلى البيت الأبيض، وهو يعمل بجد”.

وفي سياق متصل، تطرق ترامب إلى الملف الأوكراني الروسي، مشيرًا إلى أنه لا يدرس حاليا تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك"، لكنه لم يستبعد تغير الموقف لاحقًا.

وقال: "الحرب كانت صعبة بين روسيا وأوكرانيا، وكنت أعتقد أنه سيكون من السهل حلها."