ترامب: رفعنا العقوبات عن سوريا ومنحناها فرصة للبقاء.. والشرع سيأتي للبيت الأبيض
ترامب: القوات الأمريكية تنتشر على الأرض في نيجيريا وسنوجه ضربات جوية
ساندي لصدى البلد: فخورة بإخراج حماة الوطن باحتفالية المتحف المصري الكبير
دعاء الفرج القريب.. كلمات مستجابة في الثلث الأخير من الليل
مجدي الجلاد: نظام القائمة المطلقة بانتخابات النواب لا يصلح مع النموذج المصري
الكنيست الإسرائيلي يصوت اليوم على مشروع قانون لإعدام الأسرى الفلسطينيين
أسعار ومواصفات بايك X35 موديل 2025 في السعودية
انفجارات عنيفة شرق غزة جراء نسف الاحتلال أبنية سكنية
كاف يعلن تصنيف الفرق المشاركة في دور المجموعات للكونفيدرالية 2025-2026
ما هي مواضع الدعاء المستجاب في الصلاة؟.. اعرف سُنة النبي
موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا 2025-2026 والقنوات الناقلة
وزير الطاقة الأمريكي: لا نخطط لتفجيرات نووية في الوقت الراهن
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار العالم

ترامب: رفعنا العقوبات عن سوريا ومنحناها فرصة للبقاء.. والشرع سيأتي للبيت الأبيض

القسم الخارجي

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في حديثه للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، بأنه تم رفع العقوبات عن سوريا بهدف منحها "فرصة للبقاء"، مشيدا بما وصفه بـ"العمل الجيد جدا" الذي يقوم به الرئيس السوري أحمد الشرع.

وقال ترامب: "رفعنا العقوبات عن سوريا من أجل منحها فرصة، وسمعت أن رئيسها يقوم بعمل جيد للغاية."

وأضاف أن هناك احتمالًا لزيارة الرئيس السوري إلى واشنطن قريبا، موضحا: “الرئيس السوري قد يأتي إلى البيت الأبيض، وهو يعمل بجد”.

وفي سياق متصل، تطرق ترامب إلى الملف الأوكراني الروسي، مشيرًا إلى أنه لا يدرس حاليا تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك"، لكنه لم يستبعد تغير الموقف لاحقًا.

وقال: "الحرب كانت صعبة بين روسيا وأوكرانيا، وكنت أعتقد أنه سيكون من السهل حلها."

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا سوريا الرئيس السوري أحمد الشرع زيارة الرئيس السوري إلى واشنطن البيت الأبيض

