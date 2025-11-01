الخارجية الأمريكية :إدارة ترامب تدعم إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية دعم إدارة الرئيس دونالد ترامب لإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر" من خلال مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني الذي يناقشه المشرعون الأمريكيون حاليا.

وقالت الخارجية الأمريكية : "الولايات المتحدة على تواصل منتظم مع شركائها في المنطقة، وترحب بأي استثمار أو مشاركة في سوريا بما يدعم إتاحة الفرصة لجميع السوريين في بناء دولة يسودها السلام والازدهار".

وختمت : ويعمل البيت الأبيض بقيادة الرئيس دونالد ترامب على تعبئة الضغوط لدفع الكونجرس نحو إلغاء ما تبقى من العقوبات على سوريا.

وأتمت الخارجية الأمريكية بيانها بالقول : كما حذر البيت الأبيض من أن الإبقاء عليها قد يعرقل الحكومة الجديدة التي يعتبرها العمود الفقري في الاستراتيجية الإقليمية الجديدة.