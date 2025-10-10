قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلام إسرائيلي: مسار الانسحاب معقد وحساس.. والجيش لا يريد المخاطرة
المستشار الألماني: يجب أن تصل المساعدات إلى سكان غزة في أسرع وقت
الكرملين يعلن توقف مفاوضات إسطنبول بسبب تصرفات كييف
طارق الإبياري يوجه رسالة مؤثرة لتامر حسني بعد تكريم والده
مصدر: قائمة الأسرى التي تسلمتها حماس لا تتضمن كبار القادة
إذاعة جيش الاحتلال: لأول مرة منذ 7 أكتوبر 2023 سيسمح بعودة سكان غزة
جنرال موتورز أمام القضاء بسبب خلل خطير في سيارات الدفع الرباعي
رامي صبري يشيد بدور مصر بعد وقف الحرب في غزة
بداية من الغد.. مطار مرسى علم يستقبل 177 رحلة طيران دولية على مدار أسبوع
ابن عمه ومديون ..قرار عاجل ضد المتهم بإنهاء حياة تاجر عسل النحل بطنطا |صور
حماة الوطن بالإسماعيلية: وقف الحرب بغزة ينهي التوترات في حركة الملاحة العالمية
خطبة الجمعة اليوم.. خطورة التنمّر على الفرد والمجتمع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إلغاء قانون قيصر .. قرار أمريكي هام لصالح الشعب السوري

سوريا
سوريا
محمود نوفل

 
أقر  مجلس الشيوخ الأمريكي نسخة الموازنة التي تتضمن مادة تنص على إلغاء قانون قيصر بشكل كامل، بنتيجة تصويت 77 مؤيدا مقابل 20 معترضا.

وذكر   المجلس السوري الأمريكي في واشنطن عبر منصة "أكس" إن هذا الإنجاز هو "نصر دراماتيكي" في المعركة الطويلة التي خاضها المجلس لإلغاء القانون.

وأكد المجلس  على أن المادة التي أدرجت في الموازنة تنص على إلغاء قانون قيصر دون أي قيد أو شرط مع نهاية العام الحالي، مشيرا إلى أن هذا التطور يمثل تحولا مهما في الجهود المبذولة لإنهاء آثار القانون الذي فرض قيوداً اقتصادية قاسية على سوريا.


وبين كذلك  أن مجلس الشيوخ أقر أيضا المادة التي سبق أن تحدث عنها المجلس في فيديو نشر بتاريخ 20 سبتمبر، بعد أن تم تعديل صياغتها، موضحا أن البنود التي كانت تلزم بإعادة فرض العقوبات تلقائيا في حال عدم الالتزام بها، أصبحت الآن أهدافا غير ملزمة، بحيث يعاد النظر في قانون قيصر ومناقشة إمكانية إعادة فرضه فقط إذا لم يتحقق أي تقدم في هذه الأهداف خلال فترة 12 شهراً متتالية.

وقال المجلس إن "هذا التعديل يمثل إفشالا لمحاولات ربط قانون قيصر بشكل دائم كسيف مسلط على رقاب المستثمرين الراغبين بدخول سوريا والمساهمة في إعادة إعمارها وتنشيط اقتصادها،" مؤكدا أن الخطوة تعد انتصارا مهما في سبيل إنهاء حالة العزلة الاقتصادية المفروضة على البلاد.

وستُحال نسخة مجلس الشيوخ من الموازنة الآن إلى مفاوضات مع مجلس النواب الأمريكي، تمهيدا لإقرار النسخة النهائية التي سيوقعها الرئيس قبل نهاية العام الحالي.

واختتم المجلس بالتأكيد على أن النصر الذي تحقق اليوم يعد خطوة كبيرة، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن العمل لا يزال مستمرا لضمان وصول هذه المواد إلى خط النهاية واعتمادها رسميا.
 

سوريا الكونجرس الأمريكي قانون قيصر المجلس السوري الأمريكي مجلس النواب الأمريكي الموازنة الامريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

الغندور

بعد اجتماع 4 ساعات.. قرار مفاجئ لـ مجلس الزمالك

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الجمعة 10-10-2025.. عيار 21 بكام؟

زجاجات المياه البلاستيك

90 ألف حتة بلاستيك في جسمنا .. زجاجات المياه تسبب كوارث | إيه الحكاية

سكان غزة

لاتعودا إلى منازلكم.. نداء عاجل من الدفاع المدني لمواطني غزة

التيك توكر يوسف شلش

غدر وانتقام.. القصة الكاملة لإنهاء حياة التيك توكر يوسف شلش برصاصة في المطرية

حسام عبد المجيد

موقف الأهلي من التفاوض مع حسام عبد المجيد

احمد عبد القادر

130 مليون جنيه.. مطالب أحمد عبد القادر لتجديد عقده مع الأهلي

ترشيحاتنا

وزير الري

وزير الري: تعديات مجرى النهر تؤثر على إمرار التصرفات المائية المطلوبة

وزير الزراعة

وزير الزراعة: التعاون القاري مفتاح تحقيق الأمن الغذائي.. ومصر تضع خبرتها لخدمة القارة السمراء

معهد ناصر

خبير مصري عالمي في زراعة الأعضاء.. الصحة : 28 عملية جراحية بمعهد ناصر

بالصور

جنرال موتورز أمام القضاء بسبب خلل خطير في سيارات الدفع الرباعي

جي إم سي
جي إم سي
جي إم سي

لوك جديد.. شيماء سيف تتألق بأحدث جلسة تصوير

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

بسبب كثرة الحوادث.. التحقيق في عيوب 2.9 مليون سيارة تسلا بدون سائق

تسلا
تسلا
تسلا

بدون عجلات.. أحدث ابتكار كهربائي Neue Klasse من BMW

BMW
BMW
BMW

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد