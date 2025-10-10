إلغاء قانون قيصر .. قرار أمريكي هام لصالح الشعب السوري



أقر مجلس الشيوخ الأمريكي نسخة الموازنة التي تتضمن مادة تنص على إلغاء قانون قيصر بشكل كامل، بنتيجة تصويت 77 مؤيدا مقابل 20 معترضا.

وذكر المجلس السوري الأمريكي في واشنطن عبر منصة "أكس" إن هذا الإنجاز هو "نصر دراماتيكي" في المعركة الطويلة التي خاضها المجلس لإلغاء القانون.

وأكد المجلس على أن المادة التي أدرجت في الموازنة تنص على إلغاء قانون قيصر دون أي قيد أو شرط مع نهاية العام الحالي، مشيرا إلى أن هذا التطور يمثل تحولا مهما في الجهود المبذولة لإنهاء آثار القانون الذي فرض قيوداً اقتصادية قاسية على سوريا.



وبين كذلك أن مجلس الشيوخ أقر أيضا المادة التي سبق أن تحدث عنها المجلس في فيديو نشر بتاريخ 20 سبتمبر، بعد أن تم تعديل صياغتها، موضحا أن البنود التي كانت تلزم بإعادة فرض العقوبات تلقائيا في حال عدم الالتزام بها، أصبحت الآن أهدافا غير ملزمة، بحيث يعاد النظر في قانون قيصر ومناقشة إمكانية إعادة فرضه فقط إذا لم يتحقق أي تقدم في هذه الأهداف خلال فترة 12 شهراً متتالية.

وقال المجلس إن "هذا التعديل يمثل إفشالا لمحاولات ربط قانون قيصر بشكل دائم كسيف مسلط على رقاب المستثمرين الراغبين بدخول سوريا والمساهمة في إعادة إعمارها وتنشيط اقتصادها،" مؤكدا أن الخطوة تعد انتصارا مهما في سبيل إنهاء حالة العزلة الاقتصادية المفروضة على البلاد.

وستُحال نسخة مجلس الشيوخ من الموازنة الآن إلى مفاوضات مع مجلس النواب الأمريكي، تمهيدا لإقرار النسخة النهائية التي سيوقعها الرئيس قبل نهاية العام الحالي.

واختتم المجلس بالتأكيد على أن النصر الذي تحقق اليوم يعد خطوة كبيرة، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن العمل لا يزال مستمرا لضمان وصول هذه المواد إلى خط النهاية واعتمادها رسميا.

