إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فرنسا تشيد باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا

فرنسا
فرنسا
محمود نوفل

أشادت وزارة الخارجية الفرنسية باتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بين السلطات السورية وقوات سورية الديمقراطية في دمشق في 7 أكتوبر  .

وقالت الخارجية الفرنسية في بيان لها : يسجل هذا الاتفاق تقدماً ملحوظاً في سبيل التهدئة وحماية المدنيين.

وأضافت :  يجب مواصلة الحوار على هذا الأساس بغية تنفيذ اتفاق 10 مارس 2025 في جميع أبعاده، ويكتسي هذا التنفيذ أهميةً جوهريةً من أجل إرساء الاستقرار في سوريا .

وختمت : وما تزال تحشد فرنسا جل جهودها إلى جانب شركائها للإسهام في ذلك.

وفي وقت سابق ؛ أعلن وزير الدفاع السوري "مرهف أبو قصرة" لقاؤه  قبل قليل مع قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، في دمشق حيث اتفق الجانبان  على وقفٍ شاملٍ لإطلاق النار بكافة المحاور ونقاط الانتشار العسكرية شمال وشمال شرق سوريا، مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذ هذا الاتفاق فوراً.

وذكرت مصادر إعلامية سورية: لن يكون هناك لقاء مباشر بين الرئيس الشرع ومظلوم عبدي إلا بعد نجاح المباحثات التمهيدية بين الوفدين التقنيين والاتفاق على آلية وجدول زمني محدد لتطبيق إتفاق العاشر من مارس .

كانت قوات الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي يقودها الأكراد أتفقتا على وقف إطلاق النار في حلب، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم، الثلاثاء، بعد تصاعد التوترات بين الجانبين إلى قصف على المدينة الشمالية.

وقتل عنصر واحد على الأقل من قوات الأمن الداخلي السورية ومدني، أمس الاثنين، في قصف على حلب نسب إلى القوات الكردية، بحسب ما أفاد التلفزيون السوري الرسمي.

تصاعدت التوترات بين دمشق والإدارة الكردية شبه المستقلة في شمال وشمال شرق سوريا
 

فرنسا الخارجية الفرنسية سوريا قوات قسد وزير الدفاع السوري

