تركيا تطالب بخروج قوات سوريا الديمقراطية من المعادلة في دمشق



أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن انخراط الحكومة السورية إقليميا ودوليا يتزايد يوما بعد يوم ، مشددا على المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته تجاه سوريا وشعبها.

وشدد وزير الخارجية التركي على أن اعتداءات دولة الاحتلال أحد أكبر التحديات التي تواجهها سوريا ، مضيفا " على المجتمع الدولي أن تكون له وقفة جادة وواضحة ضد اعتداءات الاحتلال على سوريا.



وبيّن وزير الخارجية التركي أن أنقرة ستواصل تقديم الدعم للحكومة السورية في ما يتعلق بمكافحة تنظيم الدولة

وقال وزير الخارجية التركي: العناصر التي تهدد أمن سوريا تهدد أمن تركيا كذلك ومن بينها قوات سوريا الديمقراطية لذا يجب أن تخرج قوات سوريا الديمقراطية من المعادلة في سوريا.

