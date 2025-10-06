مقتل جندي سوري إثر اشتباكات مع قوات قسد في تل ماعز

أعلن الجيش السوري مقتل جندي الثلاثاء إثر اشتباكات مع قوات سوريا الديمقراطية “قسد” في شرق المدينة، جراء محاولة تسلل من الطرف الآخر نحو مواقع انتشار الجيش في منطقة تل ماعز، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع السورية.

ووفق البيان، فقد اندلعت الاشتباكات حوالى الساعة 02:35 فجرًا، بعدما حاولت مجموعتان تابعتان لقسد التسلل، فقام الجيش ردًّا “ضمن قواعد الاشتباك” بالرد على مصادر النيران، وأفشل عملية التسلل، وأجبر القوات المهاجمة على العودة إلى مواقعها السابقة.

واعتبرت دمشق هذا التصعيد “خرقًا” واضحًا من قسد للاتفاقات الموقّعة مع الحكومة السورية، مطالبة بوقف عمليات التسلل والقصف التي ترمي لاستهداف العسكريين والمدنيين على حد سواء في الريف الشرقي لمدينة حلب.

حتى الآن، لم تصدر قسد أي بيان رسمي يؤكد أو ينفي مسؤوليتها عن الحادث، كما لم تتوافر حتى اللحظة تفاصيل إضافية عن عدد الجرحى أو الأضرار المادية.

يبقى هذا الحدث مؤشرًا على هشاشة التهدئة في خطوط التماس بين الطرفين، واحتمال تجدد التصعيد إذا استمرت الأعمال العدائية والمناوشات على نطاق محلي أو أوسع.