ماكرون: تفعيل آلية الزناد ضد إيران قرار لا رجعة فيه
وزير الخارجية التركي: تجاوزنا توترات الماضي مع مصر.. والعتاب وُلد من المحبة
عراقجي يطرح خطة دبلوماسية لتفادي أزمة.. وماكرون يرد: المقترح معقول
24 سبتمبر.. معارضة كروان مشاكل على حبسه سنتين بتهمة سب وقذف مذيعة شهيرة
برشلونة يفوز على نيوكاسل بثنائية بدوري أبطال أوروبا
في رحاب التاريخ .. "حتشبسوت" تستقبل ملك وملكة إسبانيا | صور
ما هى أدعية فك الكرب والهموم؟.. أمين الفتوى يجيب
مصطفى بكري يوجه رسالة شديدة اللهجة للكيان الصهـ.ـيوني.. ونتنياهو: نسيطر على 80% من قطاع غزة| أخبار التوك شو
سعر أقل عيار ذهب اليوم 19-9-2025
كل ما يحتاج فلوس يطبع.. حبس أخطر مزور للعملات في الجيزة
أكتر من 3.5 ألف فرصة.. تفاصيل وظائف وزارة العمل داخليا وبالخارج وكيفية التقديم
سفير مصر في نيروبي يلتقي بالمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة
توك شو

وزير خارجية تركيا: الرئيس السيسي يسعى لتحقيق الأفضل لمصر تكنولوجيًا واقتصاديًا.. وسياسات إسرائيل التوسعية الخطر الأكبر على سوريا

وزير خارجية تركيا
وزير خارجية تركيا
محمد البدوي

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية العديد من أخبار التوك شو، وجاء على رأس تلك الأخبار حديث وزير الخارجية التركي؛ ويمكن رصدها في التالي:

وزير خارجية تركيا: سياسات إسرائيل التوسعية هي الخطر الأكبر على سوريا
أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن سياسات إسرائيل التوسعية تمثل التهديد الأخطر على سوريا والمنطقة بأكملها، مشيرًا إلى أن الإدارة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع أبدت رسائل إيجابية في التعامل مع القضايا الإقليمية.

وزير خارجية تركيا: علاقاتنا مع مصر الآن في أفضل مستوياتها بالتاريخ الحديث
أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن العلاقات بين مصر وتركيا الآن تشهد حاليًا أفضل مراحلها في التاريخ الحديث، سواء على مستوى القيادات أو الشعوب.

تركيا: ما يحدث في غزة وأوكرانيا يثبت أن النظام العالمي يزيد الأزمات
قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إن ما يشهده العالم من أزمات في غزة وأوكرانيا يؤكد أن النظام الدولي القائم لم يعد قادرًا على حل المشكلات، بل يسهم في تفاقمها، مشددًا على ضرورة تطوير الأمم المتحدة ومؤسساتها لاستعادة دورها المؤثر.

وزير الخارجية التركي: هجمات إسرائيل ضد قطر غيرت المشهد كثيرا وتحركاتنا ستختلف بعدها
أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن الهجمات الإسرائيلية ضد قطر غيّرت المشهد السياسي في المنطقة بشكل كبير، مشددًا على أن التحركات التركية المقبلة ستكون مختلفة بعد هذه التطورات.

تركيا: التعاون الاقتصادي والتجاري مع مصر والسعودية متواصل
قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان إن التعاون الاقتصادي والتجاري مع مصر والسعودية متواصل، داعيًا إلى تعميق الشراكات في مختلف المجالات، خصوصًا الصناعات الدفاعية، حيث يوجد بالفعل تعاون ملموس مع الرياض في هذا القطاع.

وزير الخارجية التركي: دول المنطقة بحاجة إلى تعزيز التعاون والتنسيق فيما بينها
قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان إن الدعم الأمريكي لإسرائيل في سياستها الداخلية لا يمنح واشنطن التأثير الذي يُتصور داخل إسرائيل، مؤكدًا أن دول المنطقة بحاجة إلى تعزيز التعاون والتنسيق فيما بينها لمواجهة هذه السياسات التوسعية التي تهدد استقرار الشرق الأوسط بأكمله.

وزير الخارجية التركي: إسرائيل ترى أن تنمية وتقدم دول الجوار خطر عليها
قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إن إسرائيل ترى أن تنمية وتقدم دول الجوار يمثلان خطرًا مباشرًا عليها، وهو ما يفسر هجماتها المتكررة على لبنان وسوريا وإيران، إلى جانب استهداف البنية التحتية في اليمن، وصولًا إلى الهجوم الأخير على قطر.

وزير خارجية تركيا: الرئيس السيسي يسعى لتحقيق الأفضل لمصر تكنولوجيًا واقتصاديًا
أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن علاقات أنقرة مع دول المنطقة، ولاسيما مصر والسعودية، شهدت تحسنًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن القيادتين في القاهرة والرياض توليان اهتمامًا واسعًا بمسار التنمية.

تركيا وزير خارجية تركيا إسرائيل سوريا هاكان فيدان

