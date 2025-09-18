وزير الخارجية التركي: إسرائيل ترى أن تنمية وتقدم دول الجوار خطر عليها

قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إن إسرائيل ترى أن تنمية وتقدم دول الجوار يمثلان خطرًا مباشرًا عليها، وهو ما يفسر هجماتها المتكررة على لبنان وسوريا وإيران، إلى جانب استهداف البنية التحتية في اليمن، وصولًا إلى الهجوم الأخير على قطر.

التوسع الإقليمي

وأضاف وزير الخارجية التركي، في مقابلة خاصة مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن هذه الاعتداءات تكشف أن إسرائيل لم تعد تحصر سياساتها التوسعية في الأراضي الفلسطينية فحسب، بل اتخذت من التوسع الإقليمي استراتيجية أوسع، مشددًا على أن هذا النهج يلقى رفضًا حتى من بعض العقلاء داخل إسرائيل نفسها.

وأشار وزير الخارجية التركي، إلى أن الدعم الأمريكي لإسرائيل في سياستها الداخلية لا يمنح واشنطن التأثير الذي يُتصور داخل إسرائيل، مؤكدًا أن دول المنطقة بحاجة إلى تعزيز التعاون والتنسيق فيما بينها لمواجهة هذه السياسات التوسعية التي تهدد استقرار الشرق الأوسط بأكمله.