رياضة

اتجاه داخل الزمالك لرحيل مدرب الحراس البرتغالي فيتور بيريرا

شعار الزمالك
ملك موسى

قال مصدر بنادي الزمالك إن هناك اتجاه داخل مجلس إدارة النادي لرحيل البرتغالي فيتور بيريرا مدرب حراس المرمى الجديد بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الفترة المقبلة.

وأكد المصدر أن هناك حالة استياء من تعاقد إدارة الكرة مع مدرب الحراس بالرغم من خوضه لتجربة تدريب في أحد أندية الكيان الصهيوني.

وأشار المصدر إلى أن هناك مطالب برحيل مدرب الحراس في الفترة الحالية في حين يطالب البعض باستمراره لحين انتهاء بطولة السوبر في ظل ضيق الوقت.

‏ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز، غداً الخميس على ستاد آل نهيان في أبوظبي في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

أسفر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وبيراميدز ، المقرر لها غدًا الخميس، في نصف نهائي كأس السوبر المحلي، عن ارتداء الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك لزيه الأساسي، والمكوَّن من القميص الأبيض والشورت الأبيض، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون البنفسجي الكامل.

وفي المقابل، سيرتدي فريق بيراميدز  زيه الكامل باللون الأسود، بينما سيرتدي حارس مرمى الفريق زيه باللون البرتقالي.

حضر الاجتماع من الزمالك كلٌّ من محمد حسن تيتو، المدير الإداري، وحمزة عبد الوهاب مدير شؤون اللاعبين  وباسم زيادة، مسؤول العلاقات العامة ومحمد حسني مسؤول المهمات.

وتم التأكيد خلال الاجتماع الفني على اللجوء لركلات الترجيح حال انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل.

وفي نفس الوقت أكد مسؤولو لجنة الحكام أن التغيير السادس المتعلق بالارتجاج الدماغي "ضربات الرأس" غير مطبق حتى الآن في البطولة، وكذلك البطولات المحلية في ظل تعلق ذلك باحتياطات طبية متعلقة بالارتجاج الدماغي، وبالتالي لن يسمح بأكثر من خمسة تغييرات فقط على ثلاث فترات توقف خلال الشوطين.

‏ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز، غداً الخميس على ستاد آل نهيان في أبوظبي في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري. 

