جبالي خلال لقائه رئيس جمهورية قيرغيزستان: يجب تعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بمقر المجلس اليوم، الأربعاء، صدير جاباروف، رئيس جمهورية قيرغيزستان، والوفد المرافق له.

في مستهل اللقاء، أعرب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عن ترحيبه بالزيارة التاريخية لرئيس جمهورية قيرغزستان، مؤكدًا علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع البلدين والقائمة على الود والاحترام المُتبادل، ومُبديًا تقديره للزخم الحالي للعلاقات الثنائية بين البلدين، والذي يُمثل أرضية صلبة لبناء شراكة أكثر قوة في المستقبل، وخلال اللقاء، استعرض رئيس مجلس النواب التاريخ البرلماني المصري الذي يزيد على 150 عامًا.

وشدد على ضرورة تعزيز التعاون البرلماني بين مجلسي البلدين، والذي يقود لحوار أكثر عمقًا بين شعبي البلدين الصديقين.

كما استعرض المستشار الدكتور حنفي جبالي الطفرة غير المسبوقة التي تشهدها مصر في مجال البنية الصناعية والاستثمارية، مؤكدًا ضرورة تعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين خاصة في مجال الاستثمار الصناعي والنقل والتكنولوجيا الرقمية.

وتناول رئيس مجلس النواب الدور الرائد الذي يقوم به الأزهر الشريف في مكافحة الفكر المتطرف ومحاولات ربطه بالدين الإسلامي، مُشيدًا بالعلاقات التاريخية والثقافية والدينية المتميزة التي تجمع الأزهر الشريف مع قيرغيزستان، حيث يُرحب الأزهر دائمًا بطلاب قيرغيزستان للدراسة في معاهده وجامعته العريقة.

من جانبه، أكد رئيس جمهورية قيرغيزستان بالغ اعتزازه بزيارة مصر بوصفها دولة عظيمة وشقيقة وبوابة القارة الأفريقية، وقدم رئيس الجمهورية القيرغيزي التهنئة على افتتاح المُتحف المصري الكبير والذي أكد فخر بلاده به كونه أكبر متحف في العالم.

كما أبدى رئيس جمهورية قيرغيزستان اتفاقه على ضرورة تطوير العلاقات الثنائية في كافة المجالات بالنظر إلى الآفاق الواعدة للتعاون بين البلدين، مؤكدًا ضرورة تعزيز العلاقات البرلمانية بإنشاء جمعية للصداقة البرلمانية بين البلدين.