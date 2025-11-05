قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من البرلمان إلى الأمم المتحدة.. «أبو العينين» يجسد الموقف المصري المدافع عن القضية الفلسطينية
استمرار انتهاك وقف إطلاق النار ووزير دفاع الاحتلال يزعم: حماس السبب!
محمد أبو العينين.. نصير الفلاح المصري في البرلمان وتبنى رؤى جديدة لدعم الأمن الغذائي.. فيديو
الشرطة الفرنسية تعلن حصيلة عملية دهس في مدينة أوليرون
مدبولي لـ رئيس قيرغيزية: زيارتكم ستضع مرحلة جديدة من التعاون المكثف
لا أدرب الفرق الصغيرة.. نور الدين زكري يثير الجدل بعد ارتباطه بتدريب الزمالك
محكمة إسرائيلية تمدد اعتقال المدعية العسكرية 3 أيام
جبالي خلال لقائه رئيس جمهورية قيرغيزستان: يجب تعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين
طرح 11 مطارا.. "حفني" يناقش مع رئيس مجموعة كوبيلوزوس اليونانية فرص التعاون في ملف المطارات
مصر وقيرغيزستان توقعان بروتوكولات تعاون جديدة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والثقافية
طلاب ومستوطنون يهود يقتحمون المسجد الأقصى
رئيس قرغيزستان: أتابع إنجازات خطة مصر 2030 خاصة في القطاع الاقتصادي
برلمان

جبالي خلال لقائه رئيس جمهورية قيرغيزستان: يجب تعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين

رئيس مجلس النواب يستقبل رئيس جمهورية قيرغيزستان
رئيس مجلس النواب يستقبل رئيس جمهورية قيرغيزستان
فريدة محمد - ماجدة بدوى

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بمقر المجلس اليوم، الأربعاء، صدير جاباروف، رئيس جمهورية قيرغيزستان، والوفد المرافق له.

في مستهل اللقاء، أعرب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عن ترحيبه بالزيارة التاريخية لرئيس جمهورية قيرغزستان، مؤكدًا علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع البلدين والقائمة على الود والاحترام المُتبادل، ومُبديًا تقديره للزخم الحالي للعلاقات الثنائية بين البلدين، والذي يُمثل أرضية صلبة لبناء شراكة أكثر قوة في المستقبل، وخلال اللقاء، استعرض رئيس مجلس النواب التاريخ البرلماني المصري الذي يزيد على 150 عامًا.

وشدد على ضرورة تعزيز التعاون البرلماني بين مجلسي البلدين، والذي يقود لحوار أكثر عمقًا بين شعبي البلدين الصديقين.

كما استعرض المستشار الدكتور حنفي جبالي الطفرة غير المسبوقة التي تشهدها مصر في مجال البنية الصناعية والاستثمارية، مؤكدًا ضرورة تعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين خاصة في مجال الاستثمار الصناعي والنقل والتكنولوجيا الرقمية.

وتناول رئيس مجلس النواب الدور الرائد الذي يقوم به الأزهر الشريف في مكافحة الفكر المتطرف ومحاولات ربطه بالدين الإسلامي، مُشيدًا بالعلاقات التاريخية والثقافية والدينية المتميزة التي تجمع الأزهر الشريف مع قيرغيزستان، حيث يُرحب الأزهر دائمًا بطلاب قيرغيزستان للدراسة في معاهده وجامعته العريقة.

من جانبه، أكد رئيس جمهورية قيرغيزستان بالغ اعتزازه بزيارة مصر بوصفها دولة عظيمة وشقيقة وبوابة القارة الأفريقية، وقدم رئيس الجمهورية القيرغيزي التهنئة على افتتاح المُتحف المصري الكبير والذي أكد فخر بلاده به كونه أكبر متحف في العالم.

كما أبدى رئيس جمهورية قيرغيزستان اتفاقه على ضرورة تطوير العلاقات الثنائية في كافة المجالات بالنظر إلى الآفاق الواعدة للتعاون بين البلدين، مؤكدًا ضرورة تعزيز العلاقات البرلمانية بإنشاء جمعية للصداقة البرلمانية بين البلدين.

المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب صدير جاباروف رئيس جمهورية قيرغيزستان البنية الصناعية والاستثمارية

