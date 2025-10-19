رئيس النواب: اتفاق شرم الشيخ لوقف الحرب على غزة ثمرة جهود مصرية وعربية صادقة

في إطار مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة الـ 151 للاتحاد البرلماني الدولي والمنعقدة في جنيف، شارك المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في أعمال المؤتمر التاسع والثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي.

و أشار المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إلى أن الأمة العربية اجتازت اختبارًا صعبًا على مدى عامين في قضيتها المركزية القضية الفلسطينية بتعرض الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لعدوان وحشي حمل في طياته مُخططات خبيثة لتصفية القضية الفلسطينية إلى الأبد، مُضيفًا أننا اليوم إزاء بارقة أمل أضاءت لنا ظلام العامين الماضيين بالتوصل لإتفاق شرم الشيخ لوقف الحرب في غزة واستضافة قمة شرم الشيخ الدولية والتاريخية للسلام والتي شارك بها قادة العالم لنعلن نهاية مرحلة من أخطر المراحل التي واجهتها القضية الفلسطينية ومنطقتنا بأسرها.

وخلال الكلمة ، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن ماحدث خلال العامين الماضيين برهن بما لا يدع مجالًا للشك أنه لا سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط بدون إقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدًا أن مصر تؤمن أن اتفاق شرم الشيخ لإنهاء الحرب في غزة ليس نهاية الطريق بل بداية مسار جديد يجب البناء عليه من خلال إعادة الزخم الدولي للقضية الفلسطينية وإحياء مسار السلام العادل والدائم القائم على حل الدولتين.

وفي ختام كلمته، شدد المستشار الدكتور حنفي جبالي على أن البرلمانات العربية ينبغى أن تكون ركيزة أساسية للتضامن العربي وصوتًا مسموعًا للحقوق العربية العادل والمشروعة داعيًا إلى تحركات برلمانية عربية بهدف حشد التأييد لإتفاق شرم الشيخ وتثبيت مكتسباته والانطلاق منه نحو إحياء مسار السلام وفي القلب منه صون الحقوق المشروعة والعادلة للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.