رئيس النواب بعد تأهل المنتخب لكأس العالم: أسعد الشعب بكافة انتماءاته الكروية

وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، التهنئة إلى أبطال منتخبنا الوطني لكرة القدم والجهاز الفني للمنتخب بمناسبة التأهل المستحق لبطولة كأس العالم 2026.

وقال جبالي: “أتقدم باسمى وبإسم أعضاء مجلس النواب بخالص التهاني إلى أبطال منتخبنا الوطني لكرة القدم والجهاز الفني للمنتخب بمناسبة التأهل المستحق لبطولة كأس العالم 2026، التي ستُقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك”.

‏وتابع “ ونثمن جميعا الأداء البطولي للاعبي المنتخب الوطني بعد فوزه على منتخب جيبوتى ، والذي أسعد الشعب المصري بأكمله وبكافة انتماءاته الكروية”.

‏واختتم: “ هذا الفوز الكبير الذى حققه منتخبنا الوطنى يمثل خطوة مهمة نحو الطريق إلى كأس العالم ، وكلنا ثقته في أن الخطوات التالية سوف تُكلل بإذن الله بالمزيد من النجاح”.