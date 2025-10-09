نجوم الفن والإعلام يحتفلون بـ نساء بطعم القهوة لـ وفاء ماهر.. صور

شارك عدد من نجوم الفن والإعلام فى الاحتفال بندوة توقيع كتاب "نساء بطعم القهوة" للكاتبة والإعلامية وفاء ماهر وذلك بأحد الفنادق النيلية في القاهرة.

أدارت الندوة الكاتبة الكبيرة منى رجب وكان ضمن الحضور من نجوم الفن علي الحجار وحرمه، شهيرة ،دينا فؤاد ،رياض الخولي ، جمال عبد الناصر وحرمه الفنانة فاطمة الكاشف ،رانيا فريد شوقي ،روجينا، دنيا عبد العزيز ،أحمد عبد العزيز وحرمه ومحمد أحمد ماهر.

ومن الإعلاميين سهير جودة وبوسي شلبي واحمد عليوة رئيس مهرجان الفضائيات العريية وحرمه وشيماء السباعي.. بالإضافة الى نادية عزيز وحنان السراج .. وغيرهم ممن تبادلوا النقاش حول عنوان ومحتوي "نساء بطعم القهوة ".

وقدم الفنان علي الحجار أغنية "مش عارف ليه" كتهنئة للكاتبة وفاء ماهر بمناسبة توقيع الكتاب الذي توافق مع عيد ميلادها.