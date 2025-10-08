برلماني: كلمة الرئيس السيسي تجسد وعي الدولة وتوازنها بين قوة الداخل ومسؤولية الدور الإقليمي

قال النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفال أكاديمية الشرطة جاءت لتعبر عن وعي عميق بطبيعة المرحلة التي تمر بها المنطقة، مؤكداً أن الخطاب حمل مزيجاً من الثقة والاتزان، ورسائل واضحة تؤكد أن مصر دولة قادرة على الجمع بين حماية أمنها الداخلي والقيام بدورها الإقليمي بمسؤولية وشرف.

وأوضح الكمار، أن حديث الرئيس السيسي اتسم بصدق الرؤية ووضوح الهدف، فإشارته إلى أهمية الوحدة والوعي الشعبي لم تكن مجرد دعوة للتكاتف، بل تأكيد على أن المصريين هم خط الدفاع الأول عن الدولة، وأن وعيهم هو السلاح الحقيقي الذي يحصن الوطن من أي محاولات للنيل من استقراره.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن تناول الرئيس للأزمة في غزة عكس مكانة مصر كوسيط فاعل وصوت عاقل في محيط مضطرب، مشيراً إلى أن دعوته للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيارة القاهرة بعد تحقيق التهدئة تحمل دلالات سياسية عميقة، إذ تعكس ثقة القيادة المصرية في موقعها الإقليمي وقدرتها على إدارة الملفات المعقدة بروح المسؤولية والاتزان.

وأشار النائب مدحت الكمار، إلى أن الكلمة تضمنت أيضاً رؤية اقتصادية متماسكة تؤكد أن مصر تمضي في طريق التنمية رغم التحديات، وهو ما يعكس فلسفة القيادة في بناء الدولة القوية من الداخل لتكون أكثر قدرة على أداء دورها الإقليمي بثقة وثبات.