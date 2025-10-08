عالمي.. الدردير يشيد بهدف محمد صلاح الثالث في مرمى جيبوتي

علّق الناقد الرياضي عمرو الدردير على الهدف الثاني لمحمد صلاح نجم المنتخب المصري في مباراة منتخب مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم.

وكتب الدردير عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"جوول عالمي صلاح ".



احرز منتخب مصر الهدف الثالث أمام جيبوتي من عمر الشوط الثاني، في المباراة التي تجمع المنتخبين حالياً علي ملعب إستاد العربي الزواني من دور المجموعات ضمن منافسات تصفيات كأس العالم ٢٠٢٦.

وجاء هدف منتخب مصر الثالث في الدقيقة 84 ، من تسديدة متقنة عن طريق محمد صلاح.

وافتتح منتخب مصر التهديف في الدقيقة 8 ، بعد عرضية متقنة من الجبهة اليمنى عن طريق أحمد سيد زيزو إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها إبراهيم عادل برأسية وضعت الكرة داخل الشباك.

وأضاف منتخب مصر الثاني في الدقيقة 15 , بعد تمريرة بينية عن طريق تريزيجيه تجاه محمد صلاح المنطلق خلف مدافعي جيبوتي منفردا بالمرمى ليسدد كرة متقنة سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.