الرئيس السيسي يُهنئ المنتخب الوطني لكرة القدم بالتأهل لكأس العالم 2026
الرئيس السيسي يهنئ المنتخب بالتأهل لمونديال 2026: الإصرار والعزيمة طريق الإنجاز
الحلم تحقق بأقدام صلاح .. منتخب مصر إلى كأس العالم 2026
بحضور كبار علماء الأزهر.. توافد كبير على عزاء الدكتور أحمد عمر هاشم
محمد صلاح يؤكد وصول مصر إلى كأس العالم ويحرز الهدف الثالث في جيبوتي
بعد 4 أشهر من احتجازه.. الاحتلال يسلم جثمان الشهيد خالد حوبي
جوزيف عون: الاحتلال الإسرائيلي يعرقل مهمة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.. تفاصيل
الرئيس السيسي: مشروع ضخم جدا لصياغة وبناء مؤسسات الدولة
إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بين دراجة بخارية مع سيارة ملاكى ببني سويف
أكتوبر شهر الانتصارات .. أحمد موسى: ننتظر جميعًا تأهل المنتخب لكأس العالم |فيديو
الجامعة العربية تدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى برفقة مجموعة من المستوطنين
إطلاق مشروع مدرسة التلاوة المصرية بالجامع الأزهر.. رابط التسجيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

محمد صلاح يؤكد وصول مصر إلى كأس العالم ويحرز الهدف الثالث في جيبوتي

محمد صلاح
محمد صلاح
حسن العمدة

احرز منتخب مصر الهدف الثالث أمام جيبوتي من عمر الشوط الثاني، في المباراة التي تجمع المنتخبين حالياً علي ملعب إستاد العربي الزواني من دور المجموعات ضمن منافسات تصفيات كأس العالم ٢٠٢٦.

وجاء هدف منتخب مصر الثالث في الدقيقة 84 ، من تسديدة متقنة عن طريق محمد صلاح.

وافتتح منتخب مصر التهديف في الدقيقة 8 ، بعد عرضية متقنة من الجبهة اليمنى عن طريق أحمد سيد زيزو إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها إبراهيم عادل برأسية وضعت الكرة داخل الشباك.

وأضاف منتخب مصر الثاني في الدقيقة 15 , بعد تمريرة بينية عن طريق تريزيجيه تجاه محمد صلاح المنطلق خلف مدافعي جيبوتي منفردا بالمرمى ليسدد كرة متقنة سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى. 

وجاء هدف ملغي لصالح منتخب مصر بداعي التسلل على محمد صلاح في الدقيقة 7.

وسدد محمد صلاح لاعب مصر من على حدود منطقة الجزاء مرت بشكل قريب أعلى العارضة العلوية للمرمى في الدقيقة 29.

وجاء هدف محقق ضائع لمنتخب مصر بعرضية من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها مصطفى محمد برأسية ارتدت من القائم الأيمن للمرمى في الدقيقة 45.

ودفع حسام حسن بـ شوبير وكوكا ومهند لاشين بدلاً من محمد الشناوي وحمدي فتحي ومحمد حمدي في الدقيقة 61.

 تشكيل منتخب مصر:

محمد الشناوي

محمد هاني

رامي ربيعة

حمدي فتحي

محمد حمدي

مروان عطية

أحمد سيد زيزو

محمود تريزيجيه 

إبراهيم عادل

محمد صلاح

مصطفي محمد

الإحتياطي : 

مصطفى شوبير - محمد صبحي - خالد صبحي - عمرو الجزار - حسام عبد المجيد - ياسر إبراهيم - أحمد نبيل كوكا - أحمد عيد - محمود صابر - مهند لاشين - مصطفى فتحي - أسامة فيصل

محمد صلاح منتخب مصر مصر وجيبوتي كأس العالم زيزو

