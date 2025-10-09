نتنياهو: الحكومة تجتمع للموافقة على اتفاق السلام وإعادة الرهائن

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو النتائج الاولية التي صدرت عن المفاوضات التي اجريت في شرم الشيخ بأنه «يوم عظيم لإسرائيل»، معلناً أن الحكومة ستجتمع اليوم الخميس؛ للمصادقة على اتفاق السلام المزمع وإعادة جميع الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.

وأعرب نتنياهو عن شكره لجنود الجيش الإسرائيلي، وكذلك للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفريقه على ما أسماه “التفاني في المهمة المقدسة” الرهائن.

وأضاف أن إسرائيل ستواصل “تحقيق جميع أهدافها وتعزيز السلام مع جيرانها”.

وبحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل، فإن نتنياهو أعلن في البيان أن الحكومة ستجتمع غداً للموافقة على الاتفاق المرتقب لإعادة الأسرى إلى ديارهم، في خطوة وصفها بأنها تمثل تتويجًا لجهود دبلوماسية وعسكرية مطولة.



كما جاءت تصريحات نتنياهو في سياق الأنباء التي تفيد بأن إسرائيل وحماس اتفقتا على “المرحلة الأولى” من خطة السلام الأمريكية، والتي تتضمن وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار وإطلاق سراح بعض الرهائن، وانسحاب القوات إلى خطوط يتم التوافق عليها.

ومع ذلك، لا تزال التفاصيل الفنية لهذا الاتفاق غير معلنة بالكامل، بما في ذلك عدد الرهائن الذين سيُطلق سراحهم، الجدول الزمني للانسحاب، وآليات ضمان التنفيذ. كما لم يصدر تأكيد رسمي من الجانب الفلسطيني أو من الجهات الوسيطة المستقلة حول توقيعه النهائي.

وإذا تم التحقق من صحة الاتفاق وموافقة كافة الأطراف، فسيكون خطوة بارزة في مسار إنهاء الصراع في غزة وفتح الباب أمام عمليات إعادة الإعمار والإغاثة الإنسانية.