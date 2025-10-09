بعد مفاوضات مكثفة استضافتها مصر.. ترامب يعلن تفاصيل اتفاق المرحلة الأولى بشأن غزة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التوصل إلى اتفاق للمرحلة الأولى بين حركة حماس وإسرائيل بشأن الأوضاع في قطاع غزة، واصفًا الاتفاق بأنه "خطوة تاريخية تمهّد لإنهاء الحرب وإطلاق مسار جديد للسلام في الشرق الأوسط".

وأوضح ترامب، في بث مباشر مساء الأربعاء، أن الاتفاق جاء ثمرة مفاوضات مكثفة استضافتها مصر خلال الأسابيع الماضية بمشاركة وسطاء إقليميين ودوليين، مؤكدًا أن المرحلة الأولى تتضمن وقفًا شاملًا لإطلاق النار، وتبادلًا تدريجيًا للأسرى والجثامين، وبدء دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بإشراف أممي ومصري.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن الهدف من هذه المرحلة هو تهيئة الأرضية للانتقال إلى مفاوضات أوسع تشمل ترتيبات إعادة إعمار غزة، وضمانات أمنية متبادلة، وصياغة رؤية سياسية دائمة تضع حدًا لدائرة الصراع المستمرة منذ عقود.

من جانبها، أفادت مصادر فلسطينية بأن حركة حماس والفصائل الأخرى أبدت موافقتها النهائية على مسودة الاتفاق، وأن مراسم التوقيع الرسمية يُرجَّح أن تُعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية يوم الخميس المقبل، بحضور ممثلين عن الأطراف المشاركة.