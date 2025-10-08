البرلمان الإسباني يوافق على حظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل

وافق البرلمان الإسباني، اليوم الأربعاء، على مرسوم حظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل، الذي قدمه رئيس الوزراء بيدرو سانشيز في سبتمبر الماضي، بهدف وقف ما وصفه بـ"الإبادة الجماعية في غزة".

وذكرت صحيفة "إل باييس" الإسبانية أن المرسوم حظي بتأييد 178 صوتًا مقابل 169 صوتًا، مشيرة إلى أن سانشيز يُعد من أبرز المنتقدين للحرب التي تشنها إسرائيل منذ عامين على الأراضي الفلسطينية.