إسرائيل ترفض تسليم جثتي يحيى ومحمد السنوار

قالت مصادر مطلعة لقناة “الحدث” السعودية، مساء اليوم الأربعاء، إن دولة إسرائيل ترفض حالياً تسليم جثتي يحيى ومحمد السنوار.

ونقلت القناة 14 العبرية عن مصدرا سياسيا أن موقف رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لم يتغير، وأنه لن يتم الإفراج عن رموز المقاومة ضمن الصفقة التي يتم التفاوض عليها مع حماس.

في غضون ذلك، تدعو خطة ترامب إلى إطلاق سراح 250 أسيرا فلسطينيا يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد في إسرائيل، وأفادت التقارير أن حماس طالبت أيضًا بالإفراج عن الناشط مروان البرغوثي.

في الوقت نفسه، قالت ثلاثة مصادر إسرائيلية رفيعة المستوى لشبكة CNN إن حماس، بحسب التقديرات الإسرائيلية، لن تتمكن من العثور على جميع الرهائن القتلى الذين لا يزالون في الأسر في قطاع غزة وإعادتهم.