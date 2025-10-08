قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصعيد جديد في غزة.. استشهاد وإصابة العشرات في قصف عنيف على القطاع
232 مادة مُستنسخة من قانون الإجراءات الجنائية القديم.. نقيب المحامين يكشف تفاصيل اعتراض النقابة
وزير الرياضة يرد على كيشو: راتبه الشهري 55 ألف جنيه
أول من توقع.. محمد رمضان يحتفل بتأهل منتخب مصر للمونديال
وزير الرياضة: تأهل المنتخب للمونديال فخر لكل المصريين
جيش الاحتلال: اعتراض مسيرتين تم إطلاقهما من اليمن باتجاه إيلات
الصحف العالمية تحتفي بمحمد صلاح بعد قيادته مصر إلى كأس العالم: لم يفقد حماسه
وزير الشباب: كرة القدم مزاج عام للشعب المصري.. ونحظى بدعم القيادة السياسية
وليـد صلاح الدين يكشف قيود التواصل الاجتماعي على لاعبي الأهلي وحالتهم النفسية
إسرائيل ترفض تسليم جثتي يحيى ومحمد السنوار
رئيس وزراء فرنسا المستقيل: سيكون لدينا رئيس حكومة جديد خلال 48 ساعة
السفير ماجد عبدالفتاح: الضغط الدولي على واشنطن مازال قائمًا لدعم القضية الفلسطينية|فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إسرائيل ترفض تسليم جثتي يحيى ومحمد السنوار

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

قالت مصادر مطلعة لقناة “الحدث” السعودية، مساء اليوم الأربعاء، إن دولة إسرائيل ترفض حالياً تسليم جثتي يحيى ومحمد السنوار.

ونقلت القناة 14 العبرية عن مصدرا سياسيا أن موقف رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لم يتغير، وأنه لن يتم الإفراج عن رموز المقاومة ضمن الصفقة التي يتم التفاوض عليها مع حماس.

في غضون ذلك، تدعو خطة ترامب إلى إطلاق سراح 250 أسيرا فلسطينيا يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد في إسرائيل، وأفادت التقارير أن حماس طالبت أيضًا بالإفراج عن الناشط مروان البرغوثي.

في الوقت نفسه، قالت ثلاثة مصادر إسرائيلية رفيعة المستوى لشبكة CNN إن حماس، بحسب التقديرات الإسرائيلية، لن تتمكن من العثور على جميع الرهائن القتلى الذين لا يزالون في الأسر في قطاع غزة وإعادتهم.

جثتي يحيى ومحمد السنوار إسرائيل بنيامين نتنياهو حماس قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جيس ثوروب

أول قرار من جيس ثوروب قبل توليه مهمه تدريب الأهلي

الهجرة العشوائية لأمريكا

الرسوم مفاجأة.. شروط وطرق التسجيل على موقع الهجرة العشوائية لأمريكا 2026

موعد سقوط الامطار

أجواء خريفية باردة.. موعد وأماكن سقوط الأمطار خلال ساعات

موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025 .. تفاصيل انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي وطريقة ضبط الساعة

موعد تطبيق التوقيت الشتوي بمصر 2025 وطريقة ضبط الساعة

جانب من حريق السيارة بسوهاج

انفجار إطار سيارة يشعل النار في 25 مليون جنيه بسوهاج

أفضل هواتف محمولة بسعر 10,000 جنيه

موبايلك تاعبك.. أفضل هواتف محمولة بسعر 10,000 جنيه في 2025

الفائزون بنوبل الكيمياء

مواطن سعودي من أصول فلسطينية بين الحائزين على نوبل في الكيمياء

المتهمان

ملابس حداد.. تفاصيل مثيرة في محاكمة المتهمين بتسميم كلاب حدائق الأهرام

ترشيحاتنا

مروان عطية

مروان عطية: التأهل إلى كأس العالم 2026 فخر لا يوصف وبداية لمرحلة جديدة من العمل

الغندور

الغندور: ولا لاعب من الزمالك أساسي أو احتياطي في مباراة التأهل لكأس العالم

منتخب مصر

ناقد يستفز جمهور الزمالك بعد صعود منتخب مصر للمونديال :كأس العالم لم يشهد مشاركة أي لاعب زملكاوي

بالصور

أكثر من 3300 حالة قسطرة قلبية حتى الآن.. إنجازات مستمرة للمنظومة الصحية بالشرقية |صور

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

طعمها حلو وبنحبها.. 3 مشروبات تطهّر الكبد من السموم والمواد الضارة

الكبد
الكبد
الكبد

«لوسيد الكهربائية» تجميع 1000 سيارة خلال 90 يومًا‏ في السعودية

لوسيد
لوسيد
لوسيد

عشبة غير متوقعة تمنع الأمراض المنقولة والتهابات المفاصل.. تعرف عليها

المفاصل
المفاصل
المفاصل

فيديو

محمد رمضان

محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه مبطلعش إلا الأول

إلهام شاهين

كان عندي 17 سنة.. إلهام شاهين تستعرض ذكرياتها بأكاديمية الفنون

محاولة اغتيال رئيس الإكوادور

محاولة اغتيال الرئيس نوبوا خلال تظاهرات المُحتجين في الإكوادور |فيديوجراف

مايان السيد

مايان السيد تفتح قلبها.. مواصفات فتى أحلامها وخططها للارتباط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد