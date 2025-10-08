قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الهيئة الوطنية للانتخابات: 1392 متقدما في اليوم الأول لتلقي طلبات الترشح لانتخابات النواب
الخارجية الأمريكية بعد دعوة الرئيس السيسي: ترامب قد يزور مصر إذا تم التوصل لاتفاق بشأن غزة
مصدر من البترول : لا صحة لما يتداول عن زيادة أسعار البنزين والسولار
مجدي عبد الغني : اوعى فرحتكو بالتأهل تنسّيكو هدفي في كأس العالم
عراقجي ينفي اتصاله بويتكوف لاستئناف المفاوضات النووية
البرلمان الإسباني يوافق على حظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل
وزير الأمن القومي الإسرائيلي يمنع مؤتمرا للسلطة الفلسطينية في القدس الشرقية
القناة 12 العبرية: اتفاق محتمل مع حركة حماس خلال 24 إلى 36 ساعة المقبلة
اندلاع حريق في سيارة محملة قطن بأسيوط
رصيد "الإمارات المركزي" من الذهب يتخطى الـ 30 مليار درهم للمرة الأولى بنهاية أغسطس
ضي ترند هز المشاعر والقلوب.. اعرف أهم التحديات أمام مرضى المهق
الأهلي يُهنئ اتحاد الكرة ومنتخب مصر بالتأهل للمونديال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: كلمة الرئيس بأكاديمية الشرطة حملت تطمينات للشعب المصري بأن مصر قوية وآمنة

كلمة الرئيس بأكاديمية الشرطة
كلمة الرئيس بأكاديمية الشرطة

أشاد النائب ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال احتفالية تخريج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة، والتي تزامنت مع مرور خمسين عامًا على إنشاء الأكاديمية، مؤكدًا أن كلمة الرئيس جاءت شاملة، عكست رؤية استراتيجية تجمع بين الأمن الداخلي والدور الإقليمي لمصر في دعم الاستقرار والسلام.


وأوضح الجمل، في بيان له اليوم، أن الرئيس وجّه في كلمته رسائل وطنية ودولية بالغة الأهمية، أبرزها تأكيده على أن مصر قادرة على مواجهة التحديات، وأنه "محدش يقدر يعمل أي حاجة مع مصر"، في إشارة واضحة إلى صلابة الدولة وقوة مؤسساتها وتلاحم شعبها مع قيادته، مشيداً  بدعوة الرئيس للمصريين إلى التكاتف والعمل المشترك لعبور التحديات الاقتصادية الراهنة، ومواصلة البناء بكل وعي وصبر من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة.


وأضاف عضو مجلس الشيوخ ، أن الرئيس وجّه تحية تقدير لجهاز الشرطة المصرية على ما يقدمه من تضحيات لحماية أمن الوطن والمواطن، وأعلن عن مبادرة وطنية لتعزيز التواصل بين طلاب الجامعات وطلاب أكاديمية الشرطة والقوات المسلحة من خلال برامج معايشة مشتركة، بما يعزز روح الانتماء والوحدة الوطنية بين الشباب.


وثمّن النائب، الدعوة التاريخية التي وجّهها الرئيس السيسي إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحضور توقيع اتفاق إنهاء الحرب في غزة حال التوصل إليه، معتبرًا أن تلك الدعوة تعكس المكانة القيادية لمصر ودورها المحوري في إحلال السلام الإقليمي، كما تؤكد الثقة الدولية في رعايتها للمفاوضات الجارية في شرم الشيخ بمشاركة الولايات المتحدة وقطر وإسرائيل ووفد من حركة حماس.

وأشار الجمل، إلى أن كلمة الرئيس حملت تطمينات للشعب المصري بأن مصر قوية وآمنة، وأن القيادة السياسية تعمل بجهد متواصل للحفاظ على مقدرات الوطن وحماية الأمن القومي، مؤكدًا أن ما ورد في الكلمة يُعد خريطة عمل وطنية شاملة في الداخل والخارج.


واختتم النائب ميشيل الجمل بيانه بالتأكيد على أن كلمة الرئيس جاءت لتعزز ثقة المصريين في دولتهم وقيادتهم، وتبعث برسالة واضحة للعالم بأن مصر ماضية بثبات في مسارها الوطني، متماسكة في وجه التحديات، ومصممة على حماية أمنها القومي ودعم قضايا أمتها ضالعربية، مشددًا على أن هذه المرحلة تتطلب من الجميع الوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية دعمًا لاستقرار الوطن وصون مكتسباته.

النائب ميشيل الجمل الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي أكاديمية الشرطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جيس ثوروب

أول قرار من جيس ثوروب قبل توليه مهمه تدريب الأهلي

منتخب مصر

اتفرج ببلاش.. موعد مباراة مصر وجيبوتي وتردد قناة مفتوحة لنقلها

الهجرة العشوائية لأمريكا

الرسوم مفاجأة.. شروط وطرق التسجيل على موقع الهجرة العشوائية لأمريكا 2026

موعد سقوط الامطار

أجواء خريفية باردة.. موعد وأماكن سقوط الأمطار خلال ساعات

موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025 .. تفاصيل انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي وطريقة ضبط الساعة

موعد تطبيق التوقيت الشتوي بمصر 2025 وطريقة ضبط الساعة

أفضل هواتف محمولة بسعر 10,000 جنيه

موبايلك تاعبك.. أفضل هواتف محمولة بسعر 10,000 جنيه في 2025

جانب من حريق السيارة بسوهاج

انفجار إطار سيارة يشعل النار في 25 مليون جنيه بسوهاج

مدرب الاهلي

من هو جيس ثورب المدرب الدنماركي الأقرب لتدريب الأهلي؟

ترشيحاتنا

غدا.. انطلاق أعمال النسخة الثانية "لمنتدى البوابة العالمية" لتعزيز الشراكات الاستثمارية والربط الاقتصادي المستدام

غدا.. انطلاق أعمال النسخة الثانية "لمنتدى البوابة العالمية" لتعزيز الشراكات الاستثمارية والربط الاقتصادي المستدام

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة يؤكد أهمية الجهود الرامية لإنهاء الإحتلال الإسرائيلي ووضع حد للمعاناة الإنسانية للفلسطينيين

أرشيفية

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: وفد قيادي يصل مصر للمشاركة في جهود وقف العدوان على غزة

بالصور

ضي ترند هز المشاعر والقلوب.. اعرف أهم التحديات أمام مرضى المهق

بطل فيلم ضى
بطل فيلم ضى
بطل فيلم ضى

ماذا يحدث لجسمك عند تناول فاكهة القشطة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول فاكهة القشطة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول فاكهة القشطة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول فاكهة القشطة؟

افتكاسات المدارس.. طريقة عمل ساندوتشات لحمة مفرومة بالبيض

ساندوتشات لحمة مفرومة بالبيض
ساندوتشات لحمة مفرومة بالبيض
ساندوتشات لحمة مفرومة بالبيض

بي إم ومرسيدس.. مزاد سيارات جهات حكومية جديد 20 أكتوبر ‏

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

فيديو

محمد رمضان

محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه مبطلعش إلا الأول

إلهام شاهين

كان عندي 17 سنة.. إلهام شاهين تستعرض ذكرياتها بأكاديمية الفنون

محاولة اغتيال رئيس الإكوادور

محاولة اغتيال الرئيس نوبوا خلال تظاهرات المُحتجين في الإكوادور |فيديوجراف

مايان السيد

مايان السيد تفتح قلبها.. مواصفات فتى أحلامها وخططها للارتباط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد