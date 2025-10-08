برلماني: كلمة الرئيس بأكاديمية الشرطة حملت تطمينات للشعب المصري بأن مصر قوية وآمنة

أشاد النائب ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال احتفالية تخريج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة، والتي تزامنت مع مرور خمسين عامًا على إنشاء الأكاديمية، مؤكدًا أن كلمة الرئيس جاءت شاملة، عكست رؤية استراتيجية تجمع بين الأمن الداخلي والدور الإقليمي لمصر في دعم الاستقرار والسلام.



وأوضح الجمل، في بيان له اليوم، أن الرئيس وجّه في كلمته رسائل وطنية ودولية بالغة الأهمية، أبرزها تأكيده على أن مصر قادرة على مواجهة التحديات، وأنه "محدش يقدر يعمل أي حاجة مع مصر"، في إشارة واضحة إلى صلابة الدولة وقوة مؤسساتها وتلاحم شعبها مع قيادته، مشيداً بدعوة الرئيس للمصريين إلى التكاتف والعمل المشترك لعبور التحديات الاقتصادية الراهنة، ومواصلة البناء بكل وعي وصبر من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة.



وأضاف عضو مجلس الشيوخ ، أن الرئيس وجّه تحية تقدير لجهاز الشرطة المصرية على ما يقدمه من تضحيات لحماية أمن الوطن والمواطن، وأعلن عن مبادرة وطنية لتعزيز التواصل بين طلاب الجامعات وطلاب أكاديمية الشرطة والقوات المسلحة من خلال برامج معايشة مشتركة، بما يعزز روح الانتماء والوحدة الوطنية بين الشباب.



وثمّن النائب، الدعوة التاريخية التي وجّهها الرئيس السيسي إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحضور توقيع اتفاق إنهاء الحرب في غزة حال التوصل إليه، معتبرًا أن تلك الدعوة تعكس المكانة القيادية لمصر ودورها المحوري في إحلال السلام الإقليمي، كما تؤكد الثقة الدولية في رعايتها للمفاوضات الجارية في شرم الشيخ بمشاركة الولايات المتحدة وقطر وإسرائيل ووفد من حركة حماس.

وأشار الجمل، إلى أن كلمة الرئيس حملت تطمينات للشعب المصري بأن مصر قوية وآمنة، وأن القيادة السياسية تعمل بجهد متواصل للحفاظ على مقدرات الوطن وحماية الأمن القومي، مؤكدًا أن ما ورد في الكلمة يُعد خريطة عمل وطنية شاملة في الداخل والخارج.



واختتم النائب ميشيل الجمل بيانه بالتأكيد على أن كلمة الرئيس جاءت لتعزز ثقة المصريين في دولتهم وقيادتهم، وتبعث برسالة واضحة للعالم بأن مصر ماضية بثبات في مسارها الوطني، متماسكة في وجه التحديات، ومصممة على حماية أمنها القومي ودعم قضايا أمتها ضالعربية، مشددًا على أن هذه المرحلة تتطلب من الجميع الوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية دعمًا لاستقرار الوطن وصون مكتسباته.