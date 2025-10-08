قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
"محدش يقدر يعمل حاجة لمصر خالص".. رسائل حاسمة من الرئيس السيسي بأكاديمية الشرطة
الرئيسان السيسي وتبون يناقشان جهود السلام في غزة والاستثمار في خطة ترامب لحل الدولتين
شوبير يكشف مفاجأة بشأن مشاركة زيزو في تشكيل الفراعنة أمام جيبوتي
الزمالك يستعد لصرف دفعة جديدة من مستحقات اللاعبين قبل مواجهة ديكيداها
مفاوضات شرم الشيخ ترسم ملامح المرحلة الأولى من خطة ترامب لغزة| وخبير يشرح
مواضع رفع اليدين في الصلاة.. 4 حالات تعرف عليها
غارات روسية تضرب سكك الحديد والطاقة.. وأوكرانيا ترد بأسر جنود وقتلى
وزير التعليم: لا يمكن فهم لغة الذكاء الاصطناعى دون إتقان قواعد البرمجة
سعر جرامات الذهب اليوم الأربعاء 8-10-2025
برلمانى يتقدم بـ 7 مقترحات للحكومة لضمان الرقابة الصارمة على الأسواق
عاجل| الرئيس السيسي يشارك في إفطار احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين
مصادر: وزير الخارجية الأمريكي يحضر اجتماع باريس بشأن غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

ملابس حداد.. تفاصيل مثيرة في محاكمة المتهمين بتسميم كلاب حدائق الأهرام

المتهمان
المتهمان
ندى سويفى

قررت محكمة جنح الهرم الجزئية ، إحالة ملف القضية المتهمين بتسميم كلاب حدائق الأهرام ، إلى دائرة أخرى لعدم الاختصاص الرقمي.

وقالت سماح حسن المحامية صاحبة الدعوى ضد المتهمين، إنّ قضية المتهمين في تسميم كلاب حدائق الأهرام أحيلت إلى دائرة أخرى لعدم الاختصاص الرقمي، كما تم إحالة القضية مرة أخرى إلى النيابة لتحديد موعد الجلسة المقبلة. 

وتوافدت اليوم مجموعة كبيرة من المتطوعين والمدافعين عن حقوق الحيوان إلى محيط محكمة الهرم الجزئية، وارتدى المشاركون ملابس الحداد ورفعوا صور الكلاب النافقة، مُعلنين رفضهم القاطع لهذه الجريمة البشعة.

وتجمع عدد من المتضامنين أمام المحكمة منذ الساعة الثامنة صباحًا إضافة إلى شهود العيان الذين رأوا تفاصيل الواقعة التي قام بها المتهمين.

وقررت النيابة العامة في وقت سابق ، إخلاء سبيل المتهمين، بكفالة مالية قُدرت بـ 20 ألف جنيه لكل منهما، وذلك على ذمة القضية وخلال استكمال إجراءات التحقيق.

وقد جاء قرار الإحالة للمحاكمة ليُنهي مرحلة التحقيقات، بعد أن استكملت النيابة جمع الأدلة وكافة الإجراءات الفنية والجنائية اللازمة التي أكدت مسؤولية المتهمين عن جريمة تسميم الحيوانات.

تسميم كلاب حدائق الأهرام

