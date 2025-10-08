ملابس حداد.. تفاصيل مثيرة في محاكمة المتهمين بتسميم كلاب حدائق الأهرام

قررت محكمة جنح الهرم الجزئية ، إحالة ملف القضية المتهمين بتسميم كلاب حدائق الأهرام ، إلى دائرة أخرى لعدم الاختصاص الرقمي.

وقالت سماح حسن المحامية صاحبة الدعوى ضد المتهمين، إنّ قضية المتهمين في تسميم كلاب حدائق الأهرام أحيلت إلى دائرة أخرى لعدم الاختصاص الرقمي، كما تم إحالة القضية مرة أخرى إلى النيابة لتحديد موعد الجلسة المقبلة.

وتوافدت اليوم مجموعة كبيرة من المتطوعين والمدافعين عن حقوق الحيوان إلى محيط محكمة الهرم الجزئية، وارتدى المشاركون ملابس الحداد ورفعوا صور الكلاب النافقة، مُعلنين رفضهم القاطع لهذه الجريمة البشعة.

وتجمع عدد من المتضامنين أمام المحكمة منذ الساعة الثامنة صباحًا إضافة إلى شهود العيان الذين رأوا تفاصيل الواقعة التي قام بها المتهمين.

وقررت النيابة العامة في وقت سابق ، إخلاء سبيل المتهمين، بكفالة مالية قُدرت بـ 20 ألف جنيه لكل منهما، وذلك على ذمة القضية وخلال استكمال إجراءات التحقيق.

وقد جاء قرار الإحالة للمحاكمة ليُنهي مرحلة التحقيقات، بعد أن استكملت النيابة جمع الأدلة وكافة الإجراءات الفنية والجنائية اللازمة التي أكدت مسؤولية المتهمين عن جريمة تسميم الحيوانات.