أول جلسة غدا .. إحالة المتهمين بتسميم كلاب حدائق الأهرام إلى المحاكمة

تنظر محكمة الهرم الجزئية، غدًا، أولى جلسات محاكمة متهمين اثنين في قضية تسميم عدد من الكلاب داخل نطاق منطقة حدائق الأهرام، وذلك بعد أن أصدرت النيابة العامة قرارًا بإحالتهما إلى محكمة الجنح عقب انتهاء التحقيقات التي أثبتت تورطهما في الواقعة التي أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.

وكانت النيابة العامة قد قررت في وقت سابق إخلاء سبيل المتهمين بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه لكل منهما على ذمة التحقيقات، قبل أن تُصدر قرار الإحالة للمحاكمة بعد استكمال جمع الأدلة والإجراءات الفنية التي أكدت مسؤوليتهما عن الواقعة.

ومن المنتظر أن تشهد الجلسة غدًا تطورات مهمة في مسار القضية، وفق ما أكدته المحامية سماح حسن، المسؤولة عن الدفاع، مشيرة إلى احتمالية صدور الحكم أو اتخاذ إجراء قانوني جوهري يتمثل في إعلان الادعاء بالحق المدني.

وأضافت المحامية في تصريحاتها أن فريق الدفاع سيقدم أوجه دفوعه خلال الجلسة، إلى جانب تحديد المطالب المدنية الخاصة بالحقوق المتضررة من الواقعة، مؤكدة أن الجريمة تضمنت عدة مخالفات مشددة، من بينها ارتكابها ليلًا واستخدام سيارة دون لوحات معدنية.

واختتمت بقولها: «منتظرين قرار المحكمة وإن شاء الله ياخدوا الجزاء المناسب، أقصى عقوبة متوقعة 6 أشهر، لكن بالنظر إلى ظروف الجريمة قد تُشدد العقوبة».