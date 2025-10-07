قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قالوا العيال جواها .. تفاصيل البحث عن أطفال في ماسورة غاز بقرية ناهيا | شاهد
بعد قليل .. الظهور الأول لـ باسم يوسف في كلمة أخيرة على on
رسميا .. نجم برشلونة يعتزل كرة القدم
الحية: جئنا إلى شرم الشيخ لإجراء مفاوضات جادة لوقف الحرب على شعبنا
بالتوازي مع محادثات القاهرة .. اتصال بين بوتين ونتنياهو والبيت الأبيض يوجه رسالة حازمة
بث مباشر | أحمد موسى يكشف أسرار حرب أكتوبر
مدبولي: الدولة تضع سقفا في كل عام للديَن ولا يتم تجاوزه
رئيس الوزراء لصدى البلد: أي زيادات لأسعار البنزين توضع لها خطط وضوابط.. فيديو
أسابيع تفصلنا عن حدث ضخم | رئيس الوزراء يعلن خبرا مهمًا للمواطنين
مدبولي: الاحتياطي من العملة الصعبة تجاوز الـ 49.5 مليار دولار
الوزراء: التطورات في منطقة الفسطاط تجاوزت الـ 10 مليارات دولار
ماذا قال؟.. أجمل كلمات للدكتور أحمد عمر هاشم عن فضل النبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

أول جلسة غدا .. إحالة المتهمين بتسميم كلاب حدائق الأهرام إلى المحاكمة

المتهمين
المتهمين
ندى سويفى

تنظر محكمة الهرم الجزئية، غدًا، أولى جلسات محاكمة متهمين اثنين في قضية تسميم عدد من الكلاب داخل نطاق منطقة حدائق الأهرام، وذلك بعد أن أصدرت النيابة العامة قرارًا بإحالتهما إلى محكمة الجنح عقب انتهاء التحقيقات التي أثبتت تورطهما في الواقعة التي أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.

وكانت النيابة العامة قد قررت في وقت سابق إخلاء سبيل المتهمين بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه لكل منهما على ذمة التحقيقات، قبل أن تُصدر قرار الإحالة للمحاكمة بعد استكمال جمع الأدلة والإجراءات الفنية التي أكدت مسؤوليتهما عن الواقعة.

ومن المنتظر أن تشهد الجلسة غدًا تطورات مهمة في مسار القضية، وفق ما أكدته المحامية سماح حسن، المسؤولة عن الدفاع، مشيرة إلى احتمالية صدور الحكم أو اتخاذ إجراء قانوني جوهري يتمثل في إعلان الادعاء بالحق المدني.

وأضافت المحامية في تصريحاتها أن فريق الدفاع سيقدم أوجه دفوعه خلال الجلسة، إلى جانب تحديد المطالب المدنية الخاصة بالحقوق المتضررة من الواقعة، مؤكدة أن الجريمة تضمنت عدة مخالفات مشددة، من بينها ارتكابها ليلًا واستخدام سيارة دون لوحات معدنية.

واختتمت بقولها: «منتظرين قرار المحكمة وإن شاء الله ياخدوا الجزاء المناسب، أقصى عقوبة متوقعة 6 أشهر، لكن بالنظر إلى ظروف الجريمة قد تُشدد العقوبة».

تسميم عدد من الكلاب حدائق الأهرام التواصل الاجتماعي الكلاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطوير حدائق تلال الفسطاط

أسابيع تفصلنا عن حدث ضخم | رئيس الوزراء يعلن خبرا مهمًا للمواطنين

د. أحمد عمر هاشم رحمه الله

أحمد عمر هاشم.. تفاصيل الهدية التي سترافق الراحل إلى مثواه الأخير

ذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. اِلحق اشتري عيار 21

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يتابع انتظام العام الدراسي ويوجه بـ "ألف جنيه حافز تدريس" شهرياً للمعلمين اعتباراً من نوفمبر

الآثار

وصل للكنز بعد التنقيب.. القبض على مزارع بحوزته 533 قطعة آثار ببنى سويف

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها

كنزي وجنا عمرو دياب

كنزي وجنا عمرو دياب من عرض أزياء إيلي صعب لربيع وصيف 2026

الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر

بعد وفاته.. 10معلومات عن الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء

ترشيحاتنا

تلال الفسطاط

رئيس الوزراء يتفقد سير العمل بمشروع حدائق "تلال الفسطاط"

مصطفي مدبولي

رئيس الوزراء يتفقد مجمع مصانع الأدوية بالقليوبية

سفير سلوفينيا يهنئ مصر والدكتور العناني بفوزه بمنصب مدير عام اليونسكو

سفير سلوفينيا يهنئ مصر والعناني بمنصب مدير اليونسكو

بالصور

مش عارف تركز وتفكيرك مشوش .. إليك طرق طبيعية لعلاج ضباب الدماغ

ضباب الدماغ
ضباب الدماغ
ضباب الدماغ

تحذير من الأطباء.. الإفراط في شرب عصير الليمون يهدد مينا الأسنان بالتآكل

مخاطر الإفراط في شرب عصير الليمون على الأسنان
مخاطر الإفراط في شرب عصير الليمون على الأسنان
مخاطر الإفراط في شرب عصير الليمون على الأسنان

محافظ الشرقية يُؤدي صلاة الجنازة ويقدم واجب العزاء في وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

طريقة عمل بطاطس صوابع مقرمشة في الفرن.. بدون قلي وزيت

طريقة عمل بطاطس صوابع مقرمشة في الفرن
طريقة عمل بطاطس صوابع مقرمشة في الفرن
طريقة عمل بطاطس صوابع مقرمشة في الفرن

فيديو

مى فاروق

مي فاروق تطرح أحدث أغانيها "تاريخي" وتوجه رسالة للمرأة القوية

وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم

وفاته تهز الأزهر.. 10 معلومات عن العالم الجليل أحمد عمر هاشم

زواج النفحة

دار الإفتاء تحسم الجدل.. زواج النفحة باطل ومخالف لمقاصد الشريعة

خالد العناني رئيس لليونسكو

خالد العناني رئيسًا لليونسكو.. أول مصري وعربي في هذا المنصب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رحيل العلامة أحمد عمر هاشم: دموعُ العالِم وبصيرةُ الأزهري

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: خالد العناني.. انتصار جديد للقوة الناعمة المصرية في شهر الانتصارات

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الدكتور أحمد عمر هاشم تاج العلماء وصوت أهل السنة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

المزيد