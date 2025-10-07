قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قالوا العيال جواها .. تفاصيل البحث عن أطفال في ماسورة غاز بقرية ناهيا | شاهد
بعد قليل .. الظهور الأول لـ باسم يوسف في كلمة أخيرة على on
رسميا .. نجم برشلونة يعتزل كرة القدم
الحية: جئنا إلى شرم الشيخ لإجراء مفاوضات جادة لوقف الحرب على شعبنا
بالتوازي مع محادثات القاهرة .. اتصال بين بوتين ونتنياهو والبيت الأبيض يوجه رسالة حازمة
بث مباشر | أحمد موسى يكشف أسرار حرب أكتوبر
مدبولي: الدولة تضع سقفا في كل عام للديَن ولا يتم تجاوزه
رئيس الوزراء لصدى البلد: أي زيادات لأسعار البنزين توضع لها خطط وضوابط.. فيديو
أسابيع تفصلنا عن حدث ضخم | رئيس الوزراء يعلن خبرا مهمًا للمواطنين
مدبولي: الاحتياطي من العملة الصعبة تجاوز الـ 49.5 مليار دولار
الوزراء: التطورات في منطقة الفسطاط تجاوزت الـ 10 مليارات دولار
ماذا قال؟.. أجمل كلمات للدكتور أحمد عمر هاشم عن فضل النبي
حوادث

انتهاء الدورة التدريبية لتنمية مهارات استخدام الحاسب الآلي وبرامج التحول الرقمي لأعضاء النيابة الإدارية

الدورة التدريبية
الدورة التدريبية
إسلام دياب

اختتم مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار الدكتور أيمن نبيل، وبالتعاون مع وحدة التحول الرقمي برئاسة المستشار محمود سمير، اليوم الثلاثاء الموافق ٧ أكتوبر ٢٠٢٥، فعاليات الدورة التدريبية لتنمية مهارات استخدام الحاسب الآلي وبرامج التحول الرقمي لأعضاء النيابة الإدارية من درجة نائب رئيس هيئة، والتي جرى عقدها خلال الفترة من ٥ – ٧ أكتوبر الجاري، بمقر مركز التدريب القضائي بالقاهرة الجديدة.

وقد استهلت فعاليات الختام بكلمة مدير مركز التدريب القضائي، رحب فيها بالحضور ونقل إليهم تحيات  المستشار رئيس الهيئة وتمنياته لهم بالتوفيق، كما وجه الشكر لمدير وحدة التحول الرقمي، على تعاونه المثمر في تنسيق هذه الدورة الهامة لما لها من دور فاعل في تيسير الإجراءات وتحقيق العدالة الناجزة.

وقد تضمن البرنامج التدريبي عددًا من المحاضرات جاءت كالآتي:
"أساسيات الحاسب الآلي والتطبيقات المكتبية"، وتفضلت بإلقائهم المهندسة/ هبة عز الدين – بوحدة التحول الرقمي.
"آليات تطبيق منظومة التحول الرقمي في المكاتب الفنية وإدارة الدعوى التأديبية"، وتفضل بإلقائها المستشار/ محمود حمدي – عضو وحدة التحول الرقمي.

وفي ختام فعاليات اليوم، تم تسليم المتدربين شهادات المشاركة في الدورة التدريبية.

